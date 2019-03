Los animales no se distribuyen igual en el norte que en el resto del planeta

Un equipo formado por investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Aarhus de Dinamarca ha identificado patrones comunes en la distribución de las especies animales por todo el planeta, según publica esta semana la revista Global Ecology and Biogeography.

Los elementos comunes que explican la distribución de las especies, denominados patrones macroecológicos, “se pueden contar con los dedos de las manos”, según Andrés Baselga, autor principal del estudio y científico de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), que ha estudiado el comportamiento de más de 5.000 especies de mamíferos y otras 10.000 de aves. Este reducido abanico de coincidencias en la distribución justifica la importancia del hallazgo.

En concreto, el nuevo patrón macroecológico señala que la tendencia de los rangos de distribución de las especies boreales (del norte del planeta) a alargarse en dirección Este-Oeste, mientras que en el resto de las especies no hay tendencia sistemática, “suelen ser circulares o se alargan en cualquiera sentido”. Además, muestra que el mayor número de especies se localiza en latitudes próximas al Ecuador.

Mientras que el efecto del clima es evidente en la distribución de las especies que habitan lugares con condiciones climáticas adversas, en el resto de las especies no parece tener un efecto predominante. Según Baselga," las regularidades o aspectos comunes en la distribución de las especies sugieren, a su vez, la existencia de procesos que afectan de forma similar a todas ellas”.

Este patrón permite mostrar también la “contraposición de las distribución de las especies tropicales y australes, en las que no se observa una tendencia sistemática a alargarse en ningún sentido”, apunta el investigador.

Zonas tropicales frente a zonas boreales

De acuerdo a Baselga: “los resultados son muy reveladores y tienen obvias implicaciones sobre las circunstancias en las que el clima y, por lo tanto el cambio climático, puede ser un factor determinante en la distribución de la biodiversidad”. El patrón observado por el equipo de la USC “es consistente con la hipótesis de que las distribuciones de las especias en los trópicos están más sujetas a factores estocásticos y a las limitaciones inherentes a su propia capacidad de dispersión”.

Por el contrario, en las regiones boreales las especies estarían “más constreñidas por las limitaciones climáticas –nicho ecológico–“. Estas especies, una minoría, poseerían una “alta capacidad de dispersión que, por un lado, les permitió colonizar esas áreas después de retirarse las glaciaciones y, por otro, ampliar su rango de distribución hasta alcanzar sus límites fisiológicos, delimitados por las bandas climáticas”. Por el contrario, añade Baselga, las especies tropicales estarían más afectadas por sus limitaciones en la dispersión que por sus limitaciones fisiológicas (nicho ecológico).

Referencia bibliográfica:

Adrián Castro-Insua, Carola Gomez-Rodríguez, Jens-Christian Svenning & Andres Baselga. “A new macroecological pattern: The latitudinal gradient inspecies range shape”. Global Ecology and Biogeography, enero de 2018. http://webspersoais.usc.es/export9/sites/persoais/persoais/andres.baselga/pdfs3/Castro-Insua-et-al2018a.pdf