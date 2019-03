Los ancianos con peores condiciones de vivienda tienen mayores limitaciones

Una investigación liderada desde la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) concluye que los ancianos que viven en pisos sin ascensor tienen más frecuencia de fragilidad, mientras que aquellos que viven en casas sin calefacción tienen índices más bajos de equilibrio, velocidad y resistencia.

Los resultados, publicados en el Journal of Epidemiology and Community Health, se basaron en los datos individuales de 2.012 ancianos no institucionalizados procedentes de la cohorte española Seniors-ENRICA (Estudio de Nutrición y Riesgo Cardiovascular en España).

Los expertos recogieron la información en el domicilio de los participantes, donde evaluaron las condiciones de sus viviendas y realizaron pruebas físicas para determinar aspectos como problemas del equilibrio, lentitud en la marcha o baja fuerza muscular.

“Esta información nos permitió construir una serie de indicadores de limitación funcional, como la presencia de problemas de movilidad o agilidad, pérdida de fuerza, lentitud, fatiga, baja actividad física o pérdida no intencional de peso”, detallan los autores.

Reducir la dependencia

Una de las evaluaciones practicadas para establecer dichos indicadores fue el test SPPB, que determina la funcionalidad de los miembros inferiores mediante la realización de varias pruebas que miden el equilibrio, la velocidad de la marcha y la resistencia del anciano.

El trabajo también concluye que estos resultados no se explican por el nivel educativo o la ocupación previa de los participantes, y sugiere que una mejora de las condiciones de vivienda de los ancianos ayudaría a mantener su buena función física durante más tiempo, y por tanto disminuir su probabilidad de dependencia funcional.

El estudio fue llevado a cabo por investigadores del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y del Departamento de Psiquiatría de la UAM, con la colaboración del Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental (CIBERSAM) y el Centro de Investigación Biomédica En Red (CIBER).

