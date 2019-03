Analizan la minería artesanal del oro y los riesgos para la salud

Las herramientas desarrolladas y aplicadas por investigadores del Laboratorio de Investigación e Ingeniería Geoquímica Ambiental (LI2GA) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) han demostrado su eficacia para dar sentido cuantitativo a los problemas de la exposición ambiental y laboral a contaminantes, para categorizar situaciones de riesgo y para priorizar las acciones de intervención, especialmente en regiones en las que la falta de recursos económicos complica la realización de estudios clínicos rigurosos.

La minería artesanal o de subsistencia del oro está vinculada a regiones de Latinoamérica, África y sudeste asiático con bajos y desiguales niveles socioeconómicos y con yacimientos auríferos activos o abandonados.

Esta actividad se lleva a cabo al margen de las reglamentaciones laborales y de seguridad e higiene en el trabajo, y en su desempeño los mineros se someten a situaciones de riesgo, no solo por la posibilidad de accidentes durante la explotación de los yacimientos, sino también por el peligro de desarrollar efectos adversos para la salud por exposición crónica a mercurio. Este riesgo de intoxicación por mercurio no se restringe a los trabajadores, sino que se extiende al conjunto de la población de las comunidades mineras.

El mercurio es un elemento tóxico que provoca alteraciones neurológicas cuando entra en contacto con el organismo de forma continuada, bien por inhalación de vapores de mercurio elemental, bien por ingestión de pescado contaminado con dicho elemento.

En la minería aurífera artesanal el mercurio se emplea para concentrar el oro en una amalgama de ambos elementos que, después, ha de ser quemada para eliminar el mercurio, en forma de vapor, y recuperar el oro. Durante el proceso de amalgamación se producen vertidos accidentales e intencionados de mercurio.

Este mercurio, eventualmente, llega a los ríos de la zona y se acumula en los tejidos de los peces, que, en el caso de las comunidades mineras incluidas en el estudio, constituyen una de las bases de su dieta. A su vez, la quema de la amalgama se realiza en pequeños talleres, o incluso en las viviendas de los mineros, lo que provoca la contaminación con mercurio del aire de los lugares de trabajo, los hogares y las zonas exteriores de estas comunidades.

Los investigadores del LI2GA han recopilado información biométrica y de hábitos de vida y consumo en 12 departamentos auríferos de Colombia, así como datos de concentración de mercurio en el aire de los talleres de amalgama y las calles de las comunidades mineras y en las distintas especies de peces que se consumen en las mismas.

El tratamiento conjunto de esta información y de la que describe cuantitativamente el potencial tóxico del mercurio se ha llevado a cabo mediante un análisis probabilístico del riesgo. Los resultados del mismo revelan que las dosis de mercurio a las que están expuestos los mineros artesanales superan, en todas las provincias y pueblos estudiados, los valores considerados admisibles y que, en las situaciones de máxima exposición, se alcanzan niveles más de 200 veces superiores a los de referencia.

La población general, aunque expuesta en menor medida que los trabajadores a los vapores de mercurio, también se encuentra sometida a valores inaceptables de riesgo para la salud (hasta 50 veces mayores de lo recomendado) por consumir pescado contaminado y, especialmente, por respirar aire con elevadas concentraciones de mercurio en el interior y en el exterior de sus hogares.

La evaluación probabilística del riesgo no puede sustituir a los estudios clínicos a efectos de control de la salud pública y la intervención, sin embargo, puede ser una herramienta muy útil para caracterizar y poner de manifiesto los problemas con el fin de dar prioridad a las acciones correctivas.

Referencias bibliográficas:

De Miguel E., Clavijo D., Ortega M.F., Gómez A. (2014). Probabilistic meta-analysis of risk from the exposure to Hg in artisanal gold mining communities in Colombia. Chemosphere 108: 183–189.

Mail Online - "Miners' hard life now tinged with fear". Publicado 12 mayo 2014

Living on Earth: "Mercury Dangers around the world". Week of January 25, 2013