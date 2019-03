Analizan el uso de Facebook y Whatsapp con fines académicos

En un trabajo publicado en la revista Procedia-Social and Behavioral Sciences, investigadoras de la Universidad de Valladolid ha llevado a cabo un análisis del comportamiento lingüístico en las redes sociales.

Las docentes e investigadoras del Campus de Soria de la Universidad de Valladolid (UVa) Elena Jiménez García, de la Facultad de Educación, y Purificación Fernández Nistal y María Teresa Ortego Antón, de la Facultad de Traducción e Interpretación, trabajan en una línea de investigación centrada en analizar el comportamiento lingüístico de los estudiantes de grado en su uso de las redes sociales en internet como herramienta de comunicación académica y educativa.

En los últimos años se ha popularizado el empleo de redes sociales en la comunidad académica, especialmente entre los estudiantes, de forma que han surgido nuevas formas de interacción entre los alumnos y entre los alumnos y los docentes, quienes las han incorporado en su rutina diaria también en escenarios académicos.

Aunque se han desarrollado algunos estudios en esta línea, centrados principalmente en el uso de estas redes desde una perspectiva didáctica, existe la necesidad de obtener un mayor conocimiento sobre el comportamiento lingüístico de los estudiantes de grado en las redes sociales en escenarios académicos, aspecto en el que está trabajando el equipo de la UVa.

Datos textuales extraídos de redes sociales

En el estudio se ha compilado una muestra formada por grupos de estudiantes de los cursos iniciales, medios y finales de los grados de Traducción e Interpretación, Educación Primaria y Educación Infantil que se imparten en el Campus de Soria de la UVa. El trabajo se centra en la comunicación entre los estudiantes, y recoge una colección de datos textuales extraídos de dos redes sociales en concreto: Facebook y WhatsApp.

“Teniendo en cuenta el gran número de redes sociales disponibles para los estudiantes de grado, tuvimos que limitar los canales de los que tomamos las muestras. Con el fin de determinar las redes sociales más populares utilizadas por los estudiantes para comunicarse de igual a igual en los escenarios académicos, nos basamos en los resultados de una encuesta realizada a estos alumnos en la que observamos que los estudiantes de Traducción prefieren comunicarse a través de Facebook y Whatsapp, mientras que los Estudiantes de Educación solo utilizaban WhatsApp", detallan.

El estudio incluyó tres grupos: un primer grupo formado por alumnos de cuarto curso de la licenciatura de Traducción (63 mujeres y 15 hombres) que utilizan Facebook; un segundo grupo de estos estudiantes que se inscribieron en asignaturas optativas (compuesto por 3 hombres y 16 mujeres) que se comunican a través de Whatsapp; y un tercer grupo de alumnos de Educación (23 mujeres y 14 hombres) que sólo usan WhatsApp.

Herramientas de comunicación

Según apuntan las investigadoras, las redes sociales “se han convertido en una herramienta esencial para la comunicación entre los estudiantes en escenarios académicos universitarios, contribuyen a publicar y compartir información, al autoaprendizaje, al trabajo en equipo, a la comunicación, la información y el acceso a otras fuentes de datos, facilitando el aprendizaje constructivista y colaborativo. Unos recursos que propician asimismo un aprendizaje más interactivo y dinámico".

El estudio señala que los estudiantes muestran una preferencia por el uso de Facebook para compartir opiniones sobre el tiempo de ocio, mientras que Whatsapp se utiliza principalmente para conversar sobre las actividades, proyectos y tareas académicas que deben presentarse en un período de tiempo corto.

El trabajo forma parte de la investigación llevada a cabo por el Grupo Indoc_Tradidesp de la Universidad de Valladolid sobre el análisis de los errores lingüísticos en el uso del español en contextos educativos universitarios en las redes sociales.

Los próximos pasos en la investigación de este equipo se dirigirán al análisis de los patrones de comportamiento más recurrentes a nivel morfológico, sintáctico y discursivo, contrastando los resultados con muestras textuales de otros escenarios de comunicación menos innovadores, como el correo electrónico o mensajes enviados a través del Campus Virtual de la UVa.

Referencia bibliográfica

Antón, M. T. O., García, E. J., y Nistal, P. F. (2015). “Linguistic Behaviour in Social Networking Sites used as Academic and Educative Communication Tool". Procedia-Social and Behavioral Sciences, 212, 123-130.