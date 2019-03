Altos niveles de polución se relacionan con peores resultados escolares

La contaminación atmosférica es una causa común de enfermedades respiratorias e infecciones. Los niños son uno de los grupos de población más sensibles y existe evidencia de que una alta contaminación del aire puede afectar incluso a su rendimiento escolar diario, exacerbando las enfermedades respiratorias, la fatiga, el absentismo y los problemas de atención.

Mauricio Vela Barón y Sebastián Miller, investigadores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han llevado a cabo un estudio en el que cuantifican las consecuencias negativas de la polución en el aprendizaje de los niños en Chile.

El resultado más relevante, según Miller, es que “la contaminación tiene un impacto significativo en el aprendizaje de los niños y niñas”. En concreto, el trabajo indica que los niveles más altos de PM10 (partículas sólidas o líquidas de hasta 10 micras de tamaño) y de ozono están claramente asociados a peores resultados en los exámenes.

Miller detalla que Chile tiene dos características que le hacen interesante para realizar este trabajo. Por un lado, “tiene problemas de contaminación atmosférica en diversas ciudades y desde hace bastante tiempo” y, por otro, “tiene buena información respecto a los niveles de contaminación y a los resultados de test educativos estandarizados para un periodo prolongado de tiempo”. Esto permite analizar la evolución de los resultados educativos en función de la contaminación del aire aislando esta causa “de otras posibles”.

El estudio, publicado por LACEA (Latin American and Caribbean Economic Association), correlaciona las concentraciones de cinco contaminantes atmosféricos - material particulado (PM), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), dióxido de azufre (SO2) y ozono (O3)- con los resultados de exámenes estandarizados realizados a escolares de cuarto, octavo y décimo grado. Las pruebas se llevaron a cabo con niños de 3.880 escuelas chilenas de las regiones Metropolitana, Valparaíso y O'Higgins.

Respecto al PM10, señalan que es uno de los principales problemas de contaminación atmosférica en estas regiones de Chile a pesar de que se han hecho esfuerzos para reducirlo. El material particulado es una de las causas más importantes de síntomas respiratorios como irritación en las vías, tos o dificultad para respirar, y también agrava enfermedades crónicas y asma.

En cuanto al ozono, es un contaminante sumamente perjudicial para la salud humana aun a niveles bajos de concentración. La evidencia científica indica que la contaminación por ozono induce la inflamación respiratoria incluso en las personas sanas. Así, los resultados del estudio en referencia al ozono “son como se esperaban”, con una correlación negativa estadísticamente significativa en relación con los resultados de las pruebas de rendimiento académico.

Medidas políticas con beneficios secundarios

Los investigadores creen que tomar medidas para reducir la polución en los municipios más contaminados representaría mejoras en las calificaciones, concretamente, en las pruebas de lectura y matemáticas.

De este modo, las políticas destinadas a reducir la contaminación del aire beneficiarían no solo a unas mejores condiciones de salud, en general, sino que mismo tiempo producirían efectos positivos indirectos en la formación del capital humano del país.

Los investigadores llevan aproximadamente dos años trabajando en las relaciones entre polución y aprendizaje escolar. Como detallan, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene como fin mejorar el nivel de bienestar de la población de sus países miembros y, por ello, “la investigación sobre temas que impactan la salud y educación encuadra en este mandato”. En este sentido, los estudios que hace el Banco pretenden aportar datos “para permitir a los estados tomar mejores decisiones de política pública”.

