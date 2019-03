ALBA participa en la construcción del primer sincrotrón de Oriente Medio

Construir un sincrotrón es una pequeña odisea, ya que implica desarrollos muy exigentes en áreas como la ingeniería, la computación o la física de aceleradores, entre otras muchas. La colaboración entre distintas instalaciones de luz de sincrotrón y la experiencia son clave para optimizar el proceso de construcción.

El Sincrotrón ALBA colabora con la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) en la validación del prototipo y una serie de 16 imanes dipolares que se instalarán en SESAME, la fuente de luz de sincrotrón que se está construyendo en la actualidad en Jordania.

Los imanes dipolares se usan en los sincrotrones para guiar la trayectoria de los electrones. También se utilizan para generar luz de sincrotrón ya que los electrones, al recibir una aceleración centrípeta, emiten luz de sincrotrón. La luz de sincrotrón es radiación electromagnética y contiene un continuo de longitudes de onda, que van desde el infrarrojo hasta los rayos X duros. Nos permite analizar la estructura de la materia así como sus propiedades a nivel atómico.

El Laboratorio de Medidas Magnéticas del Sincrotrón ALBA se encarga de caracterizar el mapa de campo magnético de estos imanes, es decir, mide con exactitud la intensidad del campo magnético en el plano horizontal que contiene la trayectoria de los electrones. Este proceso es el paso final en la producción de los imanes y asegura que se respetan las estrictas tolerancias marcadas por la dinámica del haz.

Con este objetivo, los expertos de ALBA utilizan un banco de medidas que contiene un brazo robótico 3D y un sensor magnético de gran precisión así como una metodología propia –desarrollada durante la construcción de ALBA– para medir el campo magnético dentro de los imanes, comprobando su uniformidad y su gradiente con un margen de error máximo del 0.05%.

Esta actividad forma parte del proyecto CESSAMag FP7, liderado por el CERN, cuya finalidad es apoyar la construcción de SESAME. Estos tests empezaron a finales de 2014 con la validación del prototipo y se extenderá durante ocho meses aproximadamente, completando la medición de los 16 imanes dipolares.

“Esta colaboración es el resultado de la excelente experiencia adquirida por el personal de ALBA durante la construcción y la operación de la infraestructura, que ha colocado a nuestros científicos e ingenieros en la vanguardia de la ciencia”, dice Caterina Biscari, directora del Sincrotrón ALBA.

El Laboratorio de Medidas Magnéticas del Sincrotrón ALBA es el único en España especializado en medir grandes estructuras magnéticas. Además de los imanes y dispositivos de inserción de ALBA, ha sido contratado para validar imanes para otros centros de investigación y empresas nacionales e internacionales.

SESAME, un sincrotrón para promover las alianzas científicas en Oriente Medio

La Fuente de Luz de Sincrotrón para las Ciencias Experimentales y Aplicadas de Oriente Medio (Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East, SESAME) nació bajo los auspicios de la UNESCO en 2002. Basado en el modelo del CERN, SESAME es una organización cooperativa que reúne a científicos y gobiernos de la región. Parte de sus componentes proceden de Bessy I, un antiguo acelerador de partículas alemán.

Esta nueva infraestructura tiene el objetivo de abrir nuevas perspectivas de cooperación y resolver retos científicos en la región de Oriente Medio. SESAME es “un gran paso en la colaboración científica internacional, eliminando las barreras políticas en beneficio de la investigación”, comenta Caterina Biscari.

A 30 kilómetros de Amman, el consejo rector de SESAME está formado por nueve países: Jordania, Bahréin, Chipre, Egipto, Israel, Pakistán, Irán, la autoridad Palestina y Turquía. En 2014, España se convirtió en uno de los países observadores en el consejo rector de SESAME.