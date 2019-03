El alargadísimo ‘Oumuamua, el primer asteroide interestelar

ace un mes, el 19 de octubre de 2017, el telescopio Pan-STARRS 1 captó desde Hawái (EE UU) un débil punto de luz moviéndose a través del cielo. Al principio parecía un pequeño asteroide típico de rápido movimiento, pero observaciones llevadas a cabo durante los dos días siguiente, permitieron calcular su órbita con bastante precisión, lo que reveló, sin ninguna duda, que este cuerpo no se originó dentro del sistema solar, como todos los demás asteroides o cometas observados hasta ahora, sino que venía del espacio interestelar.

Aunque originalmente fue clasificado como cometa, observaciones de ESO y de otras instalaciones no revelaron signos de actividad cometaria tras su paso más cercano al Sol, en septiembre de 2017.

El objeto ha sido reclasificado como un asteroide interestelar dentro de una nueva clase y nombrado siguiendo la propuesta de sus descubridores: 1I/2017 U1 ('Oumuamua). La palabra hawaiana 'Oumuamua (el primer signo no es un apóstrofo, sino una okina o separador, y en conjunto se leería como H O u mu a mu a) hace referencia a un explorador, un pionero.

“Tuvimos que actuar con rapidez”, explica Olivier Hainaut, miembro del equipo del Observatorio Europeo Austral (ESO) en la localidad alemana de Garching, “ya que 'Oumuamua había pasado ya su punto más cercano al Sol y se dirigía hacia el espacio interestelar”.

El equipo, que publica su estudio en Nature, utilizó el telescopio VLT (Very Large Telescope) de ESO para medir la órbita, el brillo y el color del objeto. La rapidez era vital, ya que 'Oumuamua está desapareciendo rápidamente, pues se aleja del Sol y ha pasado la órbita de la Tierra, en su camino fuera del sistema solar.

Pero las sorpresas no acabaron aquí. Combinando las imágenes del instrumento FORS del VLT (con cuatro filtros diferentes) con las de otros grandes telescopios, el equipo de astrónomos dirigido por Karen Meech (Instituto de Astronomía, Hawái, EE.UU.) descubrió que 'Oumuamua varía muchísimo su brillo, en un factor de diez, a medida que gira sobre su eje cada 7,3 horas.

Una combinación de imágenes de los telescopios VLT y Gemini Sur muestra al asteroide interestelar 'Oumuamua (con un círculo), rodeado del rastro que dejan las estrellas cuando los instrumentos siguen al asteroide en movimiento. / ESO/K. Meech et al.

Karen Meech lo explica: “Esta gran variación en brillo, poco común, significa que el objeto es muy alargado: su longitud es unas diez veces mayor que su anchura, con una forma compleja y enrevesada. También descubrimos que tiene un color rojo oscuro, similar a los objetos del Sistema Solar exterior, y confirmamos que es totalmente inerte, sin el menor atisbo de polvo alrededor de él”.

Estas propiedades sugieren que 'Oumuamua es denso, posiblemente rocoso o con gran contenido metálico, sin cantidades significativas de hielo ni agua, y que su superficie ahora es oscura y está enrojecida debido a los efectos de la irradiación de rayos cósmicos durante millones de años. Se estima que mide al menos 400 metros de largo.

Cálculos orbitales preliminares sugieren que el objeto viene aproximadamente de la dirección en la que se encuentra la brillante estrella Vega, en la constelación septentrional de Lyra. Sin embargo, incluso viajando a la vertiginosa velocidad de 95.000 kilómetros/hora, le llevó tanto tiempo a este objeto interestelar hacer el viaje a nuestro sistema solar que Vega no estaba cerca de esa posición cuando el asteroide estaba allí, hace unos 300 000 años.

Según los autores, es probable que 'Oumuamua haya estado vagando a través de la Vía Láctea, independiente a cualquier sistema estelar, durante cientos de millones de años antes de su casual encuentro con el sistema solar.

Los astrónomos estiman que, una vez al año, un asteroide interestelar similar a 'Oumuamua pasa por el interior del Sistema Solar, pero son débiles y difíciles de detectar, por lo que no se han visto hasta ahora. Gracias a los nuevos telescopios de rastreo como Pan-STARRS, que son lo suficientemente potentes, ahora tenemos la oportunidad de descubrirlos.

“Seguimos observando este objeto único”, concluye Olivier Hainaut, “y esperamos precisar con más exactitud de dónde proviene y cuál será su próximo destino en su viaje por la galaxia. Y ahora que hemos encontrado la primera roca interestelar, ¡nos estamos preparando para las próximas!”.

Diagrama de la órbita del asteroide interestelar 'Oumuamua a medida que pasa a través del sistema solar. A diferencia de otros asteroides y cometas observados antes, este cuerpo no está ligado gravitatoriamente al Sol. Ha llegado desde el espacio interestelar y regresará allí tras su breve encuentro con nuestro sistema estelar. Su órbita hiperbólica está muy inclinada y, en su camino, no parece haber pasado cerca de ningún otro cuerpo del Sistema Solar. / ESO/K. Meech et al.

Referencia bibliográfica:

K. Meech et al. “A brief visit from a red and extremely elongated interstellar asteroid”. Nature, 20 de noviembre de 2017.