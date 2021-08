Los afectados por covid-19 con dolor de cabeza presentan mejor pronóstico

La cefalea es uno de los síntomas más frecuentes que manifiestan los pacientes de covid-19. Pero esta frecuencia, descrita en diversas investigaciones, varía entre un 10 y un 75 % en función del estudio.

Con el objetivo de precisar la prevalencia, determinar las características del dolor de cabeza durante la infección y dilucidar sus causas, un equipo de investigadores ha realizado un análisis con casi 2.200 pacientes de coronavirus del Área de Salud de Valladolid Este. Sus resultados se han publicado en la revista Scientific Reports.

Los síntomas neurológicos de la covid-19 son los más frecuentes tras los pulmonares. Entre ellos, la cefalea, junto con la anosmia —la pérdida del olfato y del gusto—, es la más habitual. Además, “cuando ocurren suelen ser de los primeros signos de la enfermedad, por lo que considerarlos entre los posibles síntomas es fundamental”, recuerda David García Azorín, neurólogo del Hospital Clínico Universitario de Valladolid y autor principal.

Sin embargo, la frecuencia registrada en la literatura científica es poco precisa, con cifras que varían enormemente.

“Esto puede relacionarse con que el lugar en que se realizan los estudios influye en los resultados. Por ejemplo, si solo se estudian pacientes que acuden a urgencias o que necesitan ser hospitalizados, es de esperar que se trate de personas en un estado más grave. En segundo lugar, algunos estudios solo incluyen pacientes evaluados por determinados especialistas y, por ello, la frecuencia de algunos síntomas puede variar”, apunta el experto.

Así, una de las principales aportaciones de este trabajo es que se ha evaluado de manera consecutiva a todos y cada uno de los pacientes que han contraído la infección en un área representativa con más de 260.000 habitantes, sin restricciones.

El equipo revisó de manera sistemática todos los diagnósticos, tanto en Atención Primaria como en Atención Hospitalaria y Urgencias. Un médico contactó con cada paciente y preguntó específicamente por la presencia de cefalea. Y, en caso de estar presente, evaluó sus características con el objetivo de entender mejor la frecuencia del dolor de cabeza durante la infección.

Entre el 8 de marzo y el 11 de abril de 2020 se diagnosticaron 2.194 casos de covid-19 entre los 261.431 habitantes del Área de Salud de Valladolid Este. El 23 % reportó dolor de cabeza, en torno a un cuarto de ellos. Comparando el porcentaje de pacientes que precisó ser hospitalizado y el porcentaje que no, la diferencia “fue escasa” en relación a la presencia de este síntoma, indica el autor.

Además, al comparar entre sexos, el estudio también muestra que el dolor de cabeza en las mujeres es más intenso y viene acompañado con mayor frecuencia de molestias ante la luz –fotofobia–. Asimismo, es más común que ellas tengan antecedentes médicos de dolores de cabeza, lo que se corresponde con lo observado en la población general.

Sin un patrón específico

“Después de analizarlo mucho, no podemos decir que exista un patrón específico o único del dolor de cabeza durante la infección por coronavirus”, asegura el neurólogo. No obstante, la mayoría de los pacientes describe “un dolor de cabeza de predominio a nivel frontal, bilateral, con una cualidad del dolor opresiva –como teniendo un peso encima de la frente–, de intensidad moderada a grave y frecuentemente acompañado de molestias ante estímulos lumínicos o auditivos”.

El investigador destaca que la mayoría de los pacientes tienen otros síntomas de infección por covid asociados, de forma que “no se debe confundir este dolor con otros dolores comunes, como una migraña o una cefalea tensional, ya que en un 25 - 50 % de los pacientes este dolor tiene características típicas de estas”.

De este modo, “cuatro de cada cinco personas presenta cefalea en los primeros cuatro días de la infección y en menos del 20 % persiste más allá de dos semanas”, añade el investigador.

Un mejor pronóstico

Por otro lado, observaron que las personas que reportan dolor de cabeza suelen tener un mejor pronóstico, con menor probabilidad de fallecer a consecuencia de la infección o de desarrollar una forma grave, al presentar unos parámetros analíticos y una respuesta inmunitaria más eficiente.

“Parece que la cefalea es un signo de que el sistema inmunitario pueda estar desplegando las defensas frente al virus, siendo la cefalea un síntoma colateral de esta lucha”, subraya García Azorín.

Para estudiar el papel del dolor de cabeza en la infección por covid-19, el equipo está registrando la duración de la cefalea en el tiempo para establecer por qué algunos pacientes siguen teniendo dolor meses después de la infección y estudiar cuáles son los mejores tratamientos disponibles para mejorar su situación.

Referencia:

García-Azorín et al. “Frequency and phenotype of headache in covid-19: a study of 2194 patients”. Scientific Reports, 11(1), 1-10. 2021