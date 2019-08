Las condiciones de accesibilidad en los geoparques ibéricos no satisfacen completamente las necesidades de los visitantes con necesidades especiales, aunque algunos de sus responsables están concienciados de ello, según un estudio liderado por la Universidad de Coimbra (Portugal) en el que ha participado la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

?Algunos geoparques ibéricos tienen instalaciones adaptadas para el desarrollo del geoturismo y la educación que satisfacen las necesidades de las personas con diversidad funcional. Las facilidades de accesibilidad para recibir personas con discapacidades físicas, especialmente en los centros de interpretación y museos, son particularmente relevantes, pero las adaptaciones de tipo sensorial y de acceso a las webs son todavía bastante escasas?, explica Alejandra García Frank, investigadora de la Facultad de Ciencias Geológicas y una de las autoras de estudio.

España cuenta con más de 140 lugares de interés geológico internacionalmente reconocidos y es el país con más Geoparques de Europa, 13, integrados en la red UNESCO Global Geoparks (UGG). El Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar y los Geoparques de la Costa Vasca, de las Loras, de la Cataluña Central o el de El Hierro son solo algunos de ellos.

El estudio, publicado en Geoheritage y en el que también ha participado la Universidad Autónoma de Madrid, analizó el contenido de la información disponible en los sitios web de las UGG ibéricas para determinar las instalaciones de accesibilidad que proporcionan a través de ese medio para personas con discapacidad.

Por otro lado, indica García Frank, se realizaron encuestas a los gerentes de geoparques de julio de 2017 a septiembre de 2017 sobre sus instalaciones.

La información, gran barrera

Entre las diferentes barreras que pueden presentar estos destinos turísticos (como físicas o financieras), el estudio destaca una sobre las demás: la de información o conocimiento. Muchos geoparques ibéricos, muy accesibles físicamente, tropiezan en sus páginas web al no aportar información sobre sus instalaciones para grupos especiales o su diseño no tiene en cuenta al público con dificultades en el habla o escritura.

?Adaptar los geoparques a personas con diversidad funcional requiere componentes técnicos y recursos tecnológicos que muchos geoparques no pueden costear. Sin embargo, algunas de estas dificultades se pueden superar fácilmente mediante el uso de herramientas específicas disponibles en línea que ayudan a mejorar los sitios web oficiales de los geoparques?, recuerda García Frank.

Entre esas técnicas, la geóloga de la UCM recomienda el uso de texto alternativo en las imágenes, el contraste adecuado entre texto y colores de fondo, las transcripciones de vídeos o tipos de letra más grandes y anchos de línea superiores.

Por último, García Frank refiere que en el artículo una serie de buenas prácticas que ya se están realizando referentes a inclusión en geología, muchas de ellas iniciadas desde el proyecto Geodivulgar en el que, además de la UCM, participan la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Coimbra, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o el Instituto Geológico y Minero de España, entre otros.

Referencia bibliográfica:

Maria Helena Henriques, María Luisa Canales, Alejandra García Frank y Miguel Gómez-Heras. ?Accessible Geoparks in Iberia: a Challenge to Promote Gotourism and Education for Sustainable Development?. Geoheritage 2019. DOI: 10.1007/s12371-018-0300-5