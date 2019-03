Un aborto espontáneo asociado con infección por virus del Zika

Un equipo de ISGlobal, centro impulsado por la Fundación Bancaria “la Caixa”, ha descrito un caso de aborto espontáneo muy probablemente debido a la infección por zika durante el primer trimestre de embarazo. Estos resultados fortalecen la asociación entre el virus, por la infección a través de la placenta, y el daño en el embrión.

En 2015, Brasil registró un fuerte aumento en el número de recién nacidos con microcefalia, coincidiendo con una epidemia por el virus del Zika que se extendió a toda Latinoamérica. Desde entonces, una creciente cantidad de evidencia indica que la infección por zika en mujeres embarazadas puede causar anomalías congénitas incluyendo microcefalia, así como la pérdida del feto.

En este estudio, los autores muetran el caso de una mujer en su séptima semana de embarazo que viajó a República Dominicana, donde desarrolló síntomas compatibles con la infección por zika. A su regreso a España, un examen de rutina reveló la muerte del feto (que se estima ocurrió a la semana 8 de gestación).

La placenta, tejido diana del virus

El equipo pudo aislar el virus en la placenta y tejido embrionario. La mujer tenía anticuerpos contra el virus, y se pudo además detectar virus en sangre (por métodos moleculares) hasta un mes después de la aparición de los síntomas.

“La persistencia del virus hasta tres semanas después de la muerte fetal no se había descrito previamente, y pone de relieve el escaso conocimiento sobre la historia natural de la infección”, dice Azucena Bardají, coordinadora del estudio.

“Todos los análisis realizados indican que el aborto espontáneo se debe muy probablemente a la infección sintomática por zika en los primeros meses del embarazo, y que ocurrió poco después de la infección”, concluyen los autores. Los resultados también identifican a la placenta como uno de los tejidos diana del virus.

