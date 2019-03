Europa financia veinte proyectos españoles para que lleguen al mercado

Nuevas terapias contra el cáncer de mama, herramientas de software para analizar materiales magnéticos y una nueva plataforma de espectroscopia son solo algunos de los veinte proyectos españoles que han obtenido una beca ERC Proof of Concept (prueba de concepto en español). Con esta ayuda, los investigadores podrán, entre otras cosas, establecer derechos de propiedad intelectual, investigar oportunidades de negocio o llevar a cabo la validación técnica.

Desde su lanzamiento en 2011, el programa de financiación Proof Of Concept ha ayudado a más de 400 investigadores a encontrar una manera de conseguir que los resultados de investigaciones financiadas por el ERC lleguen al mercado y puedan hacer frente a retos sociales.

Romper la brecha entre universidad y mercado

“Las becas Proof of Concept ayudan a los investigadores reducir la brecha entre la academia y el mercado. Es una forma de impulsar la ciencia de frontera que conduce a la innovación", afirmas Carlos Moedas, Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación de la Unión Europea.

En esta edición, la institución europea ha concedido 135 becas. Los investigadores seleccionados están establecidos en instituciones de 17 países de toda Europa. Reino Unido (22 becas), España (20), los Países Bajos (17) y Alemania (15) son los cuatro países que reciben más ayudas en esta convocatoria.

"Sabemos que las becas ERC animan el espíritu emprendedor en los equipos que las reciben. Ejemplo de ello es el interés mostrado por nuestros beneficiarios por las becas Proof of Concept, que les ayudarán a convertir ideas innovadoras en soluciones viables”, concluye Jean-Pierre Bourguignon, presidente del Consejo Europeo de Investigación.

Los 20 de España y sus proyectos

Monserrat Calleja. Agencia Estatal Consejo de Investigaciones Científicas. "Spatially Multiplexed Spectrophotometry".

Oriol Casanovas. Instituto Catalán de Oncología. "Coordinated Development of Inhibitors and Biomarkers for Resistance to Antiangiogenics in Cancer – AngioResist".

Eugenio Coronado. Universidad de Valencia. "Hybrid Magnetic Supercapacitors".

Miquel Costas. Universidad de Girona. "Biologically inspired chiral oxidation catalysts for commercial applications of fine chemistry".

José Ramón Galan Mascarós. Instituto Catalán de Investigación Química. "A novel platform for user-friendly spectroscopy at very low temperatures and under strong magnetic fields".

Frank Koppens. Fundación Instituto de Ciencias Fotogénicas. "Hybrid quantum dot and graphene wearable sensor for systemic hemodynamics and hydration monitoring".

Luis Liz-Marzan. Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Bomateriales - CIC bioma-GUNE. "System for the efficient and non-invasive harvesting and RElease of ADherent CELLs controlled by light controlled by light".

Andreu Llobera. Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Científicas. "Wide Spectral Range Photonic Glucometer".

Nuria López. Instituto Catalán de Investigación Química. "Big Data for Catalysis".

Susana Marcos. Agencia Estatal Consejo de Investigaciones Científicas. "Simultaneous Vision Simulator for optimizing selection of presbyopic corrections".

Ángel Nebreda. Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona). "New breast cancer therapies based on available p38 MAPK inhibitors".

Miguel Otaduy. Universidad Rey Juan Carlos. "Computer-Aided Fashion with Yarn-Level Fabric Models".

Romain Quidant. Fundación Instituto de Ciencias Fotogénicas. "Reconfigurable smart lens for adaptive imaging".

Xavi Ribas. Universidad de Girona. "Copper Catalysis Applications".

Almudena Rodriguez Ramiro. Fundacion Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III. "Mir-28 replacement therapy for mature B cell neoplasias".

Martin Ruben. Instituto Catalán de Investigación Química . "Catalytic reductive carboxylation of unactivated olefins with carbon dioxide".

Samuel Sánchez. Instituto de Bioingeniería de Cataluña. "Active microcleaners for water remediation".

Xavier Serra. Universidad Pompeu Fabra. "Culture Aware Music Technologies".

Mel Slater. Universidad de Barcelona. "Personified Self Interaction".

María Varela Del Arco. Universidad Complutense de Madrid. "Software tools for fast, reliable analysis of magnetic materials in the electron microscope".