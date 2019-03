Los ‘vigilantes del cerebro’ se autorrenuevan más rápido de lo que se creía

Un estudio publicado en la revista Cell Reports, realizado en la Universidad de Southampton (Reino Unido), demuestra que el reemplazamiento de las células responsables de detectar y reparar el daño cerebral, llamadas microglía, es diez veces más rápido de lo que se había estimado con anterioridad, lo que contribuye a que su población se renueve varias veces a lo largo de la vida.

“Las células de microglía están constantemente escaneando el cerebro para detectar y reparar células dañadas, se pueden considerar los vigilantes del cerebro”, explica Diego Gómez-Nicola, que ha supervisado el estudio desde la Universidad de Southampton. “Con anterioridad se pensaba que la microglía proliferaba tan lentamente que no daría tiempo en una vida a que se renovara la población completa. Ahora en cambio podemos hablar de hasta seis ciclos de renovación en la vida de una persona. Ahora necesitamos entender cómo interaccionan y regulan la función de otros tipos celulares para entender todo su potencial.

Otro hallazgo es que el número total de microglía permanece en gran medida invariable desde el nacimiento hasta el envejecimiento, y que se mantiene a través de un acoplamiento espacial y temporal de la proliferación y la muerte de estas células.

La investigación ha sido llevada a cabo en colaboración con investigadores de la Universidad de Tubingen y la de Hamburgo (Alemania), la Universidad de Oxford (Reino Unido) y el Achucarro Basque Center for Neuroscience.

El equipo de Southampton cree que estos hallazgos ayudarán a entender el comportamiento de la microglía en enfermedades como el Alzheimer, en el que la microglía contribuye al declive cognitivo.

Diego Gómez-Nicola añade: “Este estudio de biología básica es fundamental para entender la función de la microglía y su interacción con otros tipos celulares. Comprender el reloj interno de la microglía es el primer paso para analizar su comportamiento en enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas como el Alzheimer”.

