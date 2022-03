Este es el mejor filtro de TikTok para que tus vídeos se vean mejor que nunca

Una de las redes sociales que más está creciendo es TikTok. La popular aplicación se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para otras plataformas como Facebook, Instagram o YouTube. All punto de que se han lanzado alternativas con el objetivo de plantar cara a esta herramienta. Hablamos de Instagram Reels o YouTube Shorts, dos aplicaciones que no han conseguido cumplir con su objetivo ya que el éxito de esta app musical parece no tener límites.

Y es que la base de clientes de TikTok, además de su sistema tan divertido y fácil de usar, ha provocado que arrase entre los más jóvenes, y los no tan jóvenes. TikTok ha demostrado que cuenta con armas suficientes para plantar cara a sus rivales. Y uno de los puntos más fuertes tiene que ver con la gran cantidad de filtros disponibles.

Low Exposure, el filtro de TikTok que siempre deberías usar

Además, siempre puedes probar nuevos filtros para que tus publicaciones sean diferentes y sorprendas a tus amigos y seguidores con tus últimas creaciones. Y uno de ellos es Low Exposure, un filtro que lleva muy poco tiempo, pero que está arrasando entre los usuarios.

Principalmente, este filtro Low Exposure para TikTok lo que hace es mejorar la calidad de cualquier foto que hagas, consiguiendo unas capturas mucho mejores al controlar la exposición.

TikTok | Unplash

Decir que este objetivo mejora la calidad de cualquier cámara aplicando ajustes de forma automática, por lo que tú no tendrás que tocar nada, por lo que el proceso es muy simple. Eso sí, hay un detalle que se debe tener en cuenta. Principalmente, porque el filtro Low Exposure de TikTok solo funciona con la cámara trasera del teléfono, que es la más potente y a la que un mayor partido se le puede sacar.

Este filtro es propiedad de TikTok, por lo que podrás instalarlo y usarlo sin mayores problemas. Si te interesa descargar Low Exposure, solo tendrás que seguir los siguientes pasos.

Primero de todo, debes descargar el filtro Low Exposure desde esta página web.

Una vez que hayas descargado este filtro para TikTok, deberás activar la cámara trasera de tu teléfono móvil dentro de la app de TikTok.

Con ello, verás que el filtro Low Exposure se activará de forma automática para que grabes vídeos en la mejor calidad.

Como habrás podido comprobar, el proceso para instalar este filtro con el que mejorar tus publicaciones en TikTok es sumamente sencillo y no tardarás más de unos segundos en poder utilizarlo, así que te recomendamos probarlo ya que vale mucho la pena. ¡Marcarás la diferencia cuando publiques cualquier contenido!