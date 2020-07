La red social TikTok se podría describir como la red social del momento. No es la más utilizada, pero desde luego sí que es la que más crece, siendo la más descargada en los últimos meses y todo ello siendo la más joven de todas estas redes sociales. Y como ocurre con Instagram u otras redes sociales similares, la descarga de los contenidos que aparecen en ella es algo muy útil para muchos usuarios. Que no solo quieren poder acceder a los vídeos en línea, sino que les gustaría poder tenerlos guardados para poder acceder a ellos en cualquier momento. Pues bien, hoy os contamos cómo descargar estos vídeos desde nuestro ordenador, gracias al navegador Chrome.

Extensión para descargar vídeos de TikTok

El secreto de la red social está en sus vídeos cortos, la mayoría de ellos de 15 segundos, aunque hay algunos más largos. Esto unido a una interfaz extremadamente sencilla nos permite ver muchos vídeos en poco tiempo y pasar un buen rato. Como era de esperar TikTok no nos ofrece la descarga de los vídeos de forma nativa, razón por la cual tenemos que recurrir a soluciones de terceros para poder acceder a esta funcionalidad. En el caso de que queramos hacerlo desde un PC, vamos a necesitar utilizar Google Chrome, el navegador web que cuenta con su propia tienda de aplicaciones y extensiones. Es precisamente una de estas la que nos va a permitir descargar los vídeos.

Descargando un vídeo de nuestro perfil | Tecnoxplora

Algo que podemos hacer gracias a la extensión TikTok Videos Mass Download, que ha sido diseñada precisamente para poder descargar nuestros vídeos favoritos. Y es la única de las varias que hemos probado que funciona perfectamente, parece ser que no todas las extensiones funcionan con el sitio español de TikTok. Esta extensión es bastante sencilla de utilizar. Como sabéis en el cliente web de TikTok podemos subir vídeos, pero no bajarlos, algo que sí podemos hacer con esta extensión. Porque una vez que la instalamos, podemos acceder a un nuevo botón cuando visualizamos cada vídeo. Un botón de descarga con el que podemos guardar el vídeo en nuestro ordenador de forma instantánea.

Este botón se muestra sobre todos los vídeos de TikTok que estamos previsualizando, es de color amarillo y solo hay que pulsarlo para que comience la descarga. El vídeo se mostrará entonces como archivo en la parte inferior del navegador, y podremos acceder a él en el sistema de archivos de nuestro ordenador. Por tanto podremos guardarlo y almacenarlo y verlo incluso después de que este se haya borrado accidentalmente de la red social. Por tanto es un método que nos permite descargar de nuevo nuestros propios vídeos.

Descarga los vídeos de tu perfil

Porque lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro perfil y acceder a la lista de vídeos subidos previamente. Solo tendremos que pulsar sobre el botón amarillo de descarga para descargar todos esos vídeos que queremos recuperar. Como veis es una manera de recuperar vídeos que a lo mejor hemos perdido al cambiar de móvil o por cualquier otra razón. Así que si no lo has hecho, accede a tu cuenta de TikTok y descarga todos los que puedas para no perderlos.