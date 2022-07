Xiaomi 12 Lite: el más económico de la gama llega con potencia y diseño elegante

La firma china está cerca de estrenar un gran número de dispositivos en los próximos días, pero inesperadamente se ha adelantado con un nuevo modelo, uno muy esperado, por cierto. Hablamos del Xiaomi 12 Lite, la versión más económica del tope de gama de la marca, que ahora se estrena con algunas características muy interesantes para el precio con el que llega. Un terminal que gana potencia y pierde algo en el diseño, que ya no es tan delgado como antes. Ahora es el momento de repasar todo lo que nos trae y comprobar si al final merece tanto la pena.

Ficha técnica del Xiaomi 12 Lite

Pues bien, el nuevo teléfono de la marca china ha llegado para posicionarse en esa difusa línea que separa la gama alta de la gama media premium. Un móvil que se estrena con una pantalla de tecnología AMOLED, con un tamaño de 6.55 pulgadas, con resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz, por lo que en este aspecto ofrece las mejores características posibles en esta gama. Una pantalla que además es compatible con HDR10+ y Dolby Vision, por lo que vamos a disfrutar de colores vívidos y un alto contraste. La cámara de fotos delantera se integra dentro de un orificio en la parte superior central del panel.

Ficha técnica del XIAOMI 12 LITE DIMENSIONES Y PESO Grosor de 7,9mm 173 g PANTALLA 6,55 pulgadas AMOLED 120Hz Relación de aspecto 20:9 Resolución Full HD+ PROCESADOR Snapdragon 778G MEMORIA INTERNA 128 GB MEMORIA RAM 8 GB BATERÍA 4.300mAh Carga rápida de 67W CÁMARA TRASERA 108 MP 8 MP ultra gran angular 2 MP macro CÁMARA DELANTERA 32 MP CONECTIVIDAD Y RESISTENCIA Bluetooth 5.0 NFC Conector USB tipo C SOFTWARE Android 12 MIUI 13 PRECIO Sin confirmar

En cuanto a la potencia de este teléfono, esta depende de un procesador Snapdragon 778G, uno de los más potentes de la gama media y que proporciona conectividad 5G al terminal. La memoria RAM de este teléfono es de 8GB, mientras que el almacenamiento interno llega hasta los 128GB. La batería de este teléfono llega con una gran potencia de carga como gran atractivo. De hecho, cuenta con nada menos que 67W de potencia, lo que permite cargar su batería de 4.300mAh en apenas 30 minutos. Y todo ello a pesar de que es un móvil bastante delgado, con 7,29mm y con un peso de 173 gramos.

Xiaomi 12 Lite | Xiaomi

Cámara del Xiaomi 12 Lite

Este terminal lógicamente destaca por otros aspectos, pero la cámara en este caso nos ofrece unas características de primera. Empezando por el sensor principal, que tiene un sensor principal de 108 megapíxeles, mientras que los otros dos sensores nos ofrecen un ultra gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. La cámara de fotos delantera tiene bastante calidad, con un gran sensor de 32 megapíxeles. Por tanto, un móvil de gama media que tiene en este gran sensor de 108 megapíxeles una de sus grandes ventajas.

Xiaomi 12 Lite | Xiaomi

Precio del Xiaomi 12 Lite

Pues bien, el nuevo teléfono de Xiaomi no se ha lanzado aún a nivel global, sino que se ha dejado ver oficialmente en la página de Xiaomi en Azerbaiyán, donde ya se había puesto en modo de preventa. Eso sí, la página donde se había mostrado el teléfono oficialmente ya no está en línea. Lo que nos hace pensar que más bien se ha tratado de un descuido de Xiaomi. Por eso no conocemos aún su precio, pero al menos sí su ficha técnica oficial.