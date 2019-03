Unusual 7i: una minitablet para gente poco usual

En el mercado de los móviles y las tabletas para gustos están los tamaños. Hay móviles normales, móviles grandes y luego el iPhone 6 Plus. Hay tablets normales, grandes y luego la Surface. Y, en sentido contrario, están las tablets pequeñas y luego las de 7 pulgadas ¿Qué tipo de usuario compra una tablet de siete pulgadas? Haberlos, haylos.

Para que te hagas una idea, las 7 pulgadas es un poco el territorio de nadie: si un móvil empieza a ser grande cuando supera las 5 pulgadas y una tableta por debajo de 9 pulgadas empieza a resultar pequeñas, las 7 pulgadas están a caballo del phablet o la minitableta. Complicado describirlo.

Sin embargo, y como "hay gente pa tó", que decía el torero, las grandes marcas creyeron ver negocio en este tamaño tan complicado: Amazon lanzó su Kindle Fire HDX, Google su Nexus 7... y Unusual su 7i. Las comparaciones son odiosas, claro, porque esta compañía de capital español no puede compararse con los otros gigantes, aunque en esta ocasión sean de su tamaño.

La 7i es un terminal más con forma de móvil que de tablet (no tiene una resulución 4:3, sino más rectangular, 1024 x 600px), y con un maridaje curioso. Alma Android (4.4 KitKat, que no está mal), corazón Intel Atom y algunos buenos ingredientes: 2 gigas de RAM, Bluetooth 4.0 y 280 gramos de peso.

En la mano resulta un poco voluminosa (por ancha), pero manejable. Sin botones frontales, como suele suceder en los dispositivos con Android, la parte trasera es de goma negra, con esquinas redondeadas. En uno de los laterales cortos, todo el cuadro de mandos: botón de encendido y llaves de volumen, ranura para tajetas, puerto de audio y MicroUSB.

En su favor hay que decir también que no caen en las excentricidades de otros fabricantes, y usan una ranura MicroUSB para carga de energía y datos, y permite usar MicroUSB como fuente de almacenamiento supletoria.

La parte 'mala', que las especificaciones son un poco justas para un usuario de gama media-alta: 8 gigas de almacenamiento que dan para poca cosa (al menos están las tarjetas), una cámara de 2mpx (más otra frontal de 0,5mpx), una batería de 3.000MAh acorde a su tamaño más estilo móvil que tableta, y nada de GPS o conexión móvil. La pantalla no es especialmente buena, ni en resolución ni en funcionamiento.

La pregunta del principio era '¿Quién es el usuario tipo de una tablet de este tamaño?', y la mejor forma de responderla, vistas las especificaciones, es al revés: ¿Qué se puede hacer con una tablet así? Llevarla encima y hacer lo que haríamos con un móvil de forma unas pocas pulgadas más cómodos: ver vídeos (aunque la nitidez no nos vaya a volver locos ni podamos guardar demasiadas películas en la memoria del dispositivo), navegar, consultar el correo, jugar...

Intentémoslo de nuevo: '¿Quién es el usuario tipo de este producto?'. El mismo que, hace años, llevaba una TV portátil a sus escapadas al campo, por ejemplo. Ese que piensa que la pantalla no será tan cómoda como la de su salón, y a lo mejor la antena no me deja ver los canales todo lo bien que quiero, pero -qué demonios- tengo tele en el camping. Y ese usuario no necesita ni una Kindle HDX ni una Nexus 7.

Porque claro, volviendo al principio, decíamos que las comparaciones son odiosas: las primeras superaban los 200 euros para un palmo de tecnología y la Unusual 7i se vende actualmente por menos de 80 euros. Si tú no necesitas los procesadores QuadCore de 2,2GHz y hasta 64 gigas de memoria de la tablet de Amazon sino lo que quieres es algo más del estilo de ver la tele en el camping sin volverte loco con la inversión entonces esta minitableta es una buena elección.