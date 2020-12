¿Tus apps de Android van fatal al escribir con el teclado? Google está buscando la solución

Que una empresa actualice sus aplicaciones es siempre una buena noticia aunque, la verdad, hay ocasiones en las que terminan por producirse más errores que beneficios. Y si no, que se lo digan a Apple cuando en el año 2014, un update de iOS 8.0.1 dejó el Touch ID de todos los iPhone 6 y 6 Plus completamente inservibles. Tuvo que llegar un parche de urgencia para arreglar el desaguisado.

Y este tipo de problemas son especialmente más complejos cuando está por medio una empresa como Google y su OS compatible con aplicaciones Android, que basa una buena parte de todo su funcionamiento en una única plataforma que lo gestiona todo, desde qué y cómo lo vemos, al simple hecho de teclear una letra en su teclado que, ahora, parece estar sufriendo un pequeño problema de lag.

Un problema que se ha agravado

Chrome es, de cierta manera, la base de Android y muchas aplicaciones se sirven de sus herramientas para funcionar, por lo que en el momento que Google toca ese core, más vale que lo haga bien y sin problemas o estos podrían extenderse a lo largo y ancho de todo el smartphone. Y eso es justo lo que acaba de ocurrir, que la actualización de Chrome OS 87 ha producido una reacción en cadena que está tocando otros palos del sistema operativo que han empezado a estropearse.

Google Chrome | Photo by Dmitry Bayer on Unsplash

Concretamente a la hora de escribir, donde muchos usuarios están reportando problemas cuando utilizan el teclado de pantalla, que ralentiza su respuesta. Es como si al escribir una "R" no veamos el resultado de inmediato, por lo que pasan unos pocos instantes hasta que comprobamos que reacciona. Y no existe un error más molesto que ver cómo tu teléfono no es capaz de responder de inmediato a todo lo que le pedimos, como si tuviéramos un dispositivo de hace varios años que no tiene potencia y se eterniza abriendo las aplicaciones más livianas.

Ese error que están reportando muchos usuarios sigue todavía abierto por lo que Google tendrá que taparlo con un parche más pronto que tarde. Eso sí, a día de hoy, los de Mountain View no han comunicado cuándo se producirá, ni si tendremos que esperar o la forma de arreglarlo por nuestros medios, temporalmente. Así que en el caso de que te encuentres dentro de ese grupo que está sufriendo esta respuesta del teclado de pantalla con lag, tendrás que estar atento a cualquier update que se publique en los próximos días tanto a través de los canales habituales de los de Mountain View, como del fabricante de tu dispositivo.

Siempre que sea posible, puedes probar a restaurar la vieja versión de Chrome OS 86 para comprobar si ese problema se repite. Así, al menos, podríamos tener un remedio accesible y fácil de poner en marcha. Google de momento, envió "una solución al repositorio de Chromium" y lo considera "crítico", por lo que es de esperar que tengamos un remedio en los próximos días. Así que toca esperar.