¿Tú móvil no carga? Posibles causas y soluciones

Uno de los problemas más comunes que puede sufrir nuestro smartphone, es que la batería no se cargue. Esto puede deberse a muchas causas, por lo que antes de cambiar de móvil o comprar una batería nueva, prueba estos consejos.

En la mayoría de ocasiones, el problema puede estar en el cargador, y no en el móvil. Lo primero que debes hacer es probar con otro cargador. Si la batería sigue sin cargarse, es posible que el problema esté en el cable del cargador, concretamente en el conector. Con el uso, puede que el conector del móvil se afloje, por lo que el cable no hace contacto. Puedes probar a ensancha el conector del cable con unos alicates. Intenta no aplicar demasiada fuerza, ya que si te pasas el cable no entrará en el conector del móvil.

Otra posible causa es que el conector del móvil tenga mucha suciedad acumulada, y no el cargador no haga buen contacto. Esto es común si llevas el móvil en el bolsillo. Quita la batería y con una aguja limpia el conector. Si todavía no has logrado cargar el móvil, puede que se deba a que la batería no está haciendo un buen contacto con el smartphone. Quita la batería y con la punta de un cuchillo rasca los bornes de la misma, así como los conectores del teléfono.

Si pese a esto no carga, y tu batería es de litio, puedes intentar revivirla en el congelador. Saca la batería del móvil y dale unos pequeños golpecitos con los dedos con el fin de reactivar sus componentes. Mete la batería en una bolsa de plástico e introdúcela en el congelador unos 15 minutos. Sácala, ponla en el móvil y cárgalo.