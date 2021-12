La tarjeta SIM tiene los días contados en los iPhone, ¿por qué?

Desde siempre, la tarjeta SIM ha sido una parte imprescindible de nuestros móviles, desde los tiempos en que solo mandábamos SMS para chatear en diferido con nuestros contactos. El ritual siempre ha sido el mismo, cambiar de operador, estrenar nueva SIM, y sustituir la antigua en la ranura para estas tarjetas de nuestro teléfono. Pero esto es algo que tiene los días contados en los iPhone, como hemos conocido ahora, algo que podría cambiar para siempre una de las características más veteranas de nuestros teléfonos. Al menos en los iPhone, eso es lo que hemos conocido ahora, y la verdad, que no nos sorprende tanto como cabría esperar.

Los iPhone prescindirán “pronto” de esta ranura

Ahora los rumores apuntan a que Apple estaría trabajando ya en acabar con esta ranura para las tarjetas SIM en el caso del iPhone 15 Pro y Pro Max, los móviles de alta gama que estrenaría Apple allá por el año 2023. Todavía queda mucho por delante, pero esta información desde luego nos desvela algo que no suena para nada descabellado, y es que tendría todo el sentido. Si tenemos en cuenta que los iPhone son compatibles con eSIM desde hace años, es algo lógico pensar que en el futuro tengamos versiones de los iPhone que prescindan de la ranura para este tipo de tarjetas.

La eSIM es una tarjeta virtual, que no necesita de una tarjeta física, y por tanto en el futuro tendría sentido que los teléfonos poco a poco vayan acabando con la ranura física de tarjetas. La gran diferencia en este caso, con esos iPhone 15, es que ya no convivirían la eSIM y la ranura de tarjetas, sino que solo tendremos la opción de usar esos nuevos teléfonos con una tarjeta SIM virtual. El problema de esto es que a día de hoy no todas las operadoras son compatibles con eSIM, siendo una funcionalidad más difícil de encontrar en las operadoras Low Cost. Lo cual obligaría a algunos usuarios de los iPhone a cambiar de operador, para poder utilizar el teléfono.

Pero esto de momento solo son especulaciones y rumores, y además estamos hablando de los iPhone 15 Pro y Pro Max, unos teléfonos que todavía tendrían casi dos años por delante para llegar al mercado. Un tiempo suficiente también para que la relación de las operadoras con la eSIM cambie. Una evolución lógica por otro lado, porque lo normal, y la tendencia natural, es que las tarjetas SIM terminen desapareciendo, pero eso es algo que todavía tardará mucho en ocurrir. De momento, solo serán los móviles de alta gama los que apuesten solo por la eSIM, un motivo más para que sus usuarios puedan presumir de estar a la última tecnológicamente.

En todo caso la realidad es que los iPhone serían de los primeros en implementar esta transición, algo a lo que ya no estamos acostumbrados cuando se trata de innovar por parte de los de Cupertino, que últimamente se han acostumbrado a ser de los últimos en implementar las tendencias del mercado.