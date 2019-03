Solarin, un smartphone de 17.000 dólares a la caza de los famosos

En la presentación de Solarin estuvieron presentes caras como la de Leonardo DiCaprio o Tom Hardy. En vez de un móvil podía haberse estrenado una superproducción de Hollywood y nadie se habría sorprendido. Pero lo cierto es que la startup israelí Sirin Labs no hace películas, sino móviles.

Los fundadores aparecieron con Solarin, un smartphone Android que a primera vista podría pasar por el más caro del mercado, aunque las ediciones especiales del iPhone, incluso alguna BlackBerry y otros modelos dejan su precio a la altura del betún. Con ediciones especiales nos referimos a móviles cubiertos de diamantes, revestidos de oro y otras excentricidades que se lanzan sobre todo a mercados como Dubái.

Sacando fuera de la lista este tipo de smartphones ornamentados, Solarin podría ser uno de los más caros que existen hoy en día. Su precio oscila entre los 14.000 y los 17.000 dólares aproximadamente (en este caso "aproximadamente" quiere decir unos 200 dólares abajo, pero con esas cifras qué importa). La compañía tiene la intención de vender el terminal como una pieza sofisticada a nivel técnico, con un diseño impecable y, sobre todo, como una fortaleza inexpugnable frente a hackers, gobiernos y demás curiosos.

Vaya por delante que la seguridad total no existe, según repiten los expertos en la materia, porque en última instancia depende de los usuarios y también de los atacantes. Si los primeros dejan un hueco o los últimos encuentran uno que no se conocía, adiós a la ultraseguridad. Y en ese momento no importa cuánto de difícil ha sido abrir la brecha sino cuánto de grande es el agujero.

En lo que se refiere a las características técnicas, ¿cómo son las de un móvil de 17.000 dólares? Solarin cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas a resolución 2K. Su cámara es de 23,8 megapíxeles y cuenta con el procesador Snapdragon 810, de Qualcomm.

La seguridad del dispositivo se ve mejorada por el acuerdo al que Sirin Labs ha llegado con la compañía KoolSpan, que se ha encargado de integrar el cifrado AES en Solarin. Se trata de la tecnología que se emplea a nivel militar para proteger las comunicaciones, así que se espera que sea bastante sólida. La compañía ha señalado que el terminal puede cifrar de forma total las llamadas y los mensajes.

A por los famosos

Puede que las características técnicas no sean las mejores del mercado, pero Solarin vende por encima de todo la seguridad. Así que tal vez existan soluciones equiparables que no cuesten miles de dólares, como un terminal Android bien cifrado y pertrechado o una BlackBerry reforzada.

Pero lo que no tienen ninguno de estos dispositivos es a Leonardo DiCaprio sonriendo con su móvil en la mano. Es por eso por lo que es evidente que la empresa israelí se dirige claramente a un mercado de lujo ajeno al de las personas corrientes (aquellas con un salario cuyos ceros se pueden contar con los dedos de una mano y te sobran dedos). Se trata del mismo al que se dirige el excéntrico Apple Watch de 10.000 dólares.

Este mercado se nutre de famosos, peces gordos de las empresas y jerifaltes de los gobiernos. Son poca gente, pero no reparan en un puñado de miles de dólares, con lo que si Sirin Labs es capaz de colocar una centena de unidades en todo el mundo sus ingresos se disparan a más de un millón de dólares. Por si eres uno de ese selecto club, el smartphone se vende ya a través de la web y físicamente estará disponible en Londres a partir del 30 de junio.