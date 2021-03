Samsung presenta el nuevo Galaxy XCover 5, su móvil más resistente

Sin duda el de hoy está siendo uno de los días más activos en lo que a presentaciones de móviles se refiere en este 2021. Hemos conocido el nuevo tope de gama de Realme, la gama media de Xiaomi con los Redmi Note 10, y ahora le toca el turno a la nueva generación de móviles ultras resistentes de Samsung, su Galaxy XCover. Este tipo de teléfonos sigue conservando un nicho de mercado que cada vez es más grande por el uso que hacen de ellos grandes corporaciones que los necesitan para ser utilizados en los entornos más hostiles.

Características del Samsung Galaxy XCover 5

Pues bien, lógicamente la principal característica de este teléfono es su resistencia a los golpes y a los elementos en general. Algo que consigue sobre todo por la certificación MIL-STD 810H que le permite resistir golpes a cierta altura, así como al polvo y otros elementos que en entornos hostiles pueden ser una amenaza para el terminal. Está pensado sobre todo para ser utilizado en entornos profesionales donde las condiciones son muy duras, como en minas, plataformas petrolíferas, obras civiles de todo tipo, y en definitiva en cualquier lugar donde la integridad de un teléfono tradicional pueda verse comprometida. La certificación IP68 le brinda protección total frente al agua, pudiendo permanecer sumergido a un metro hasta 30 minutos sin sufrir daños.

Samsung Galaxy XCover 5 | Samsung

Su cuerpo es grueso, de 9.2mm, suficiente para aguantar los golpes más fuertes, y cuenta con Corning Gorilla Glass 6, que sin ser la versión Victus es de las más resistentes que hay en el mercado para proteger la pantalla del terminal. Pensando también en quien trabaje con este teléfono, su pantalla puede ser utilizada perfectamente incluso con guantes. Este teléfono llega con una pantalla de 5.3 pulgadas, con resolución HD+ de 720p, aquí siguen habiendo bordes gruesos tradicionales, acrecentados además por lo grueso del contorno del teléfono para resistir a esos golpes. El procesador es un Exynos 850 de Samsung, suficiente para realizar las tareas cotidianas con solvencia en el día a día. Viene acompañado de 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno. Por tanto en este aspecto es un móvil bastante básico similar a otros como el A21s que se vende en nuestro país.

Samsung Galaxy XCover 5 | Samsung

Viene con una cámara de fotos sencilla detrás, que cuenta con un sensor de 16 megapíxeles, una vez más para ofrecernos una competencia básica en lo que a fotografía se refiere. Delante la cámara de fotos es de 5 megapíxeles. Es compatible con dual SIM y no, no cuenta con conectividad 5G, algo que sí que sería recomendable que tuviera en entornos profesionales exigentes. En cuanto a la batería, cuenta con una de 3000mAh, que no es especialmente grande, pero que si tenemos en cuenta las dimensiones de su pantalla y sus características en general pueden ser más que suficientes.

Otras características interesantes orientadas a su uso en el trabajo es un gran botón de color rojo que se puede programar para diferentes tareas. También hay un dock específico con el que se puede cargar rápidamente mediante unos PINS POGO que le proporcionan una carga prácticamente inalámbrica. Aunque no hay un lector de huellas, este teléfono sí que cuenta con reconocimiento facial. Llega con Android 11 y One UI. Un teléfono que se pondrá a la venta por unos 389 euros, un precio elevado teniendo en cuenta sus especificaciones, pero adecuado si nos centramos en su resistencia a todo. Samsung ha anunciado que llegará a algunos mercados selectos en Asia, Latinoamérica y Europa, por lo que es posible que lo podemos disfrutar en España.