El Samsung Galaxy Z Flip 6 por fin mejorará uno de sus pocos puntos débiles

No podemos decir que los plegables tipo concha de Samsung sean perfectos, pero desde luego son móviles que tienen pocos puntos débiles. Quizás el más importante de todos es el que tiene que ver con la capacidad de la batería. Un componente esencial del dispositivo, que nos permite disfrutar de estos teléfonos durante más tiempo encendidos. Y eso es precisamente lo que va a mejorar la nueva generación de este teléfono, el Samsung Galaxy Z Flip 6, que se presentará en unos meses. Vamos a conocer todos los detalles de esa nueva batería.

Más grande y capaz que nunca

Se puede entender que la batería de este teléfono no sea muy grande, más cuando es un terminal que se dobla por la mitad y que ocupa precisamente la mitad de espacio cuando lo tenemos plegado. Pero la capacidad de sus primeros modelos, de 3.300mAh, no era aceptable para un móvil de alta gama de hoy en día. Con el tiempo esto ha crecido hasta los 3.700mAh en las dos últimas generaciones. Pero parece que Samsung es muy consciente de que este es uno de los pocos aspectos a mejorar, y ahora se ha filtrado la capacidad de esta, y, por cierto, no va a defraudar.

Ha sido un medio bastante cercano a la esfera de Samsung, el Galaxy Club, el que ha revelado la capacidad que tendrá la batería del nuevo modelo. Y es que hablamos de una capacidad de 4.000mAh, lo que supone un incremento de 300mAh respecto de la anterior generación, y de alguna forma, la confirmación de que este teléfono tendrá por fin la batería que se merecía desde el principio.

No será el plegable tipo concha con una batería más grande, pero desde luego la mejora respecto de las primeras generaciones es ya bastante importante, siempre y cuando esto se convierta en realidad. Y es que a pesar de que el teléfono se dobla por la mitad, la batería de este teléfono está compuesta de dos celdas, que se ubican cada una en las palas de este teléfono. Se espera que una de estas celdas tenga una capacidad de 1.097mAh, mientras que la segunda tendrá una capacidad de 2.790mAh, dando como resultado una capacidad típica de 4.000mAh, que es un dato que no tiene por qué coincidir con la capacidad nominal.

Además, este nuevo modelo contará con una pantalla externa de nuevo renovada, ya que será algo más grande, concretamente 0,5 pulgadas más, hasta alcanzar un tamaño de 3,9 pulgadas en la cubierta exterior. La cámara de fotos de este nuevo modelo también mejorará bastante, con un sensor principal de 50 megapíxeles, lo que supondrá un importante salto de calidad desde los 12 megapíxeles del sensor principal del Samsung Galaxy Z Flip 5. Eso sí, de momento nos tocará esperar bastantes meses hasta que este teléfono se convierta una realidad, ya que no será antes del mes de julio cuando se presente oficialmente por parte de Samsung. Un terminal que tiene el difícil reto por delante de seguir siendo el indiscutible líder de ventas en el mercado de plegables de este formato.