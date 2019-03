¿Qué podría hacer Apple para mejorar sus iPad?

Según los últimos rumores, queda poco para que Apple presente su nueva línea de tabletas. Según la forma de actuar de la compañía, también, ya que cada año renueva la gama de iPad en un evento que llega unos meses antes de la campaña navideña. Así pues, sería una sorpresa no ver pronto nuevos modelos, lo que no sabemos es cómo serán.

Prácticamente desde el lanzamiento de la generación anterior comenzaron a surgir supuestas filtraciones y a rumorearse posibles especificaciones. En este caso lo que vamos a hacer es simplemente enumerar lo que creemos que deberían tener los nuevos iPad, aunque en muchos casos coincidirá con lo que supuestamente incluirán.

Lo primero de todo —porque es algo que los usuarios piden desde que se presentó el primer iPad mini hace un año— es la pantalla Retina en las tabletas de 7,9 pulgadas de Apple. Da igual si pasan a llamarse iPad mini 2, iPad mini Retina o si conservan su nombre original. Eso no importa. Lo que importa es que la competencia (que tiene forma de Nexus 7 y Kindle Fire HDX) se ha puesto las pilas y ha hecho que cada vez sea más evidente el que es el principal fallo de este dispositivo.

Es muy probable que veamos esto en la nueva generación, pero al mismo tiempo es muy importante que la resolución Retina llegue a ella. Las nuevas tabletas Android ya pueden competir con iPad mini a nivel de diseño y especificaciones y están muy por encima en precio. El ecosistema de aplicaciones de la App Store todavía está muy lejos, pero Apple no puede vivir de ello para siempre.

Y si comentamos el diseño, también es justo reconocer que el iPad original ya debería experimentar un lavado de cara. Todavía es un dispositivo elegante, pero los productos de la manzana comienzan a seguir otras líneas, marcadas por su ‘hermano menor’ y por iPhone 5 y 5s. Ya es hora de que el gris espacial, el tono plateado y, por qué no, el dorado (o champán) lleguen a las tabletas y a ser posible con un rediseño.

Además, aunque no queremos los plásticos de iPhone 5c, no estaría nada mal que llegase una nueva gama de accesorios inspirada en los de este teléfono. Seguro que Apple puede combinar estos productos con Smart Cover para conseguir algo que sea a la vez sencillo y sorprendente.

Otro de los elementos que ha llegado a los teléfonos de la compañía, aunque únicamente a la gama más alta, es TouchID, la herramienta de reconocimiento de huella dactilar. Todavía no ha demostrado ser realmente útil, pero parece práctica y sería una buena noticia que se implantase en los nuevos iPad y, a ser posible, en todos ellos, no sólo en los modelos más caros.

De todos modos, lo que más esperamos es ese "one more thing" que hacía especiales los eventos en los que participaba Steve Jobs. Entre las filtraciones y cierta falta de innovación, hace tiempo que Apple no consigue sorprender con un producto realmente revolucionario. En los últimos años, siempre que han presentado algo mínimamente novedoso ya se había visto, comentado y analizado hasta la saciedad y todo lo que no había sido filtrado se quedaba en meras curiosidades.

Tal vez no sea justo exigir tanto a una empresa, pero, al fin y al cabo, fueron ellos quienes pusieron el listón tan alto.