Otro bulo: no, Samsung no está instalando chips espía en sus teléfonos

Ya lo hemos comentado alguna vez, pero no nos cansaremos de decirlo: los bulos en internet son una constante cada vez mayor.

Está claro que democratizar el acceso a la información y permitir que cada ciudadano pueda producir la suya propia es todo un logro, pero con ello también acabamos abriendo las puertas a que casi cualquier tipo de chaladura tenga un eco social que en ningún caso debería tener.

El último ejemplo lo hemos encontrado estas semanas. Varias personas, sobre todo en Facebook, aseguraban que las baterías de los teléfonos Samsung contenían un microchip que, nada más y nada menos, servía para espiar de manera masiva todas las comunicaciones de sus usuarios.

La terrible alarma corrió como la pólvora (sólo el mensaje de la captura anterior fue compartido más de 120.000 veces en Facebook) y el número de usuarios que se animaron a seguir denunciando tal 'atropello' no paró de crecer en los siguientes días. De hecho, incluso en YouTube podemos encontrar vídeos muy similares en los que se llega a afirmar que el chip ha sido implantado, ojo, ¡por el mismísimo FBI!

Fuera bulos: es el chip NFC

Como quizá ya hayas imaginado, el aparente descubrimiento no sólo no tiene ni pies ni cabeza, sino que, evidentemente, es falso. El terrible chip del FBI no es más que el chip NFC que muchos terminales ya tienen.

Pero, ¿qué es exactamente un chip NFC? Se trata del chip adaptado al desarrollo 'Near Field Connection', una tecnología con un espectacular auge en los últimos años y que consigue realizar gran variedad de acciones entre móviles que están cerca en el espacio y de manera conectada (siempre y cuando ambos lleven dicho chip).

La tecnología NFC, muy presente en una amplia gama de terminales Android, sirve para muchas cosas: enviar archivos entre dos móviles, hacer todo tipo de conexiones... pero, sobre todo, tiene una gran utilidad a la hora de desprendernos del dinero en efectivo y hacer multitud de pagos desde nuestro propio teléfono.

Así que si vuelves a ver algún aviso sobre un chip espía en un móvil Samsung, no seas idiota y no te cargues esa 'pegatina diabólica' que, en realidad, puede serte muy útil más pronto que tarde. Nos lo agradecerás.