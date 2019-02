Obsesiones absurdas: ¿Tú también te estresas cuando tienes emails sin leer?

Seguro que te ha pasado más de una vez que vas a echarte la mano al bolsillo porque crees que has notado ahí tu teléfono móvil y resulta que no se encuentra ahí. Has tenido una especie de "alucinación" en la que has percibido ahí una vibración cuando, realmente, no había nada.

Esto, repetido muchas veces, puede llegar a generarte un transtorno obsesivo compulsivo (TOC), que se han visto aumentados en los últimos años debido al uso masivo que hacemos de la tecnología.

Pero no solo eso, hay muchos más TOCs. Te contamos cuáles son algunos de los más comunes y que, posiblemente, sufras. Porque, no nos engañemos: todo estamos bajo la influencia de los aparatos tecnológicos, y los usamos de manera indiscriminada durante todo el día, por lo que es casi normal que aparezcan estos pequeños trastornos relacionados con su uso.

En el caso de que sufras alguno de ellos de una manera muy intensa, lo mejor será que acudas a un especialista en adicciones para que te pueda ayudar, porque podrían derivar a algo más grave si no se tratan de manera profesional.