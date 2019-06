Móviles con pantalla de seis o más pulgadas por menos de 200€

Sin duda en los últimos dos años hemos visto como las pantallas de los móviles han dado un importante estirón. Y no hablamos de los móviles de gama alta, que era de esperar que buscaran estas grandes pantallas, sino que hablamos también de numerosos móviles de gama media, también cercanos a la gama de entrada, que son capaces de brindarnos pantallas de gran tamaño, de nada menos que más de seis pulgadas. Estas nos permiten contar con un mayor espacio para navegar en Internet o ver series. Y lo mejor de todo, estas pantallas ya no son sinónimo de un teléfono caro, porque como vais a poder comprobar, en mucho casos no hacen falta ni 200 euros para poder contar con pantallas así de grandes.

Xiaomi Mi 8 Lite

El móvil de la firma china cuenta con una gran pantalla, que tiene un tamaño de 6,26 pulgadas. Esta tiene una resolución Full HD+, por lo que su calidad es indudable. Tiene un notch de aspecto tradicional en la parte superior de la pantalla, y además, el procesador es el Snapdragon 660, uno de los más potentes de la gama media. Completa el conjunto una cámara de fotos dual, con dos sensores de 12 y 5 megapíxeles, mientras que delante tiene otro gran sensor de 24 megapíxeles. Lo mejor de todo es que podemos comprarlo en Amazon rozando los 170 euros.

Xiaomi Mi 8 Lite | Xiaomi

Samsung Galaxy J4+

La gama J es una de las más populares de Samsung, y con este J4+ nos ofrece un teléfono con una gran pantalla de 6 pulgadas. En este caso tiene resolución HD+, y viene acompañado del procesador Snapdragon 425, uno de los más populares en la gama de entrada de los coreanos. Su cámara trasera es sencilla, de 13 megapíxeles, mientras que delante es de solo 5 megapíxeles. Por tanto estamos ante uno de los móviles de la extinta gama Galaxy J más grandes que hemos visto. Además su precio es muy ajustado, con un coste en Amazon de menos de 150 euros.

Samsung Galaxy J4+ | Samsung

Redmi Note 7

Sin duda uno de los móviles más deseados por aquellos que quieren gastarse poco dinero y buscan un teléfono de gran rendimiento. Este ofrece una pantalla de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+, mientras que presume de un procesador Snapdragon 660, el mismo del Xiaomi Mi 8 Lite. Además tiene una cámara de fotos dual, con un sensor de 48 megapíxeles. Delante la cámara tiene 13 megapíxeles y otro de sus puntos fuertes es la batería de 4000mAh. Todo ello por un precio que ronda en Amazon los 180 euros.

Redmi Note 7 | Redmi

Motorola Moto G7 Power

Sin duda el móvil con más batería y por poco dinero que podemos utilizar actualmente. Este nos ofrece una enorme pantalla de 6,2 pulgadas, con resolución HD+. Lo mejor de todo es su batería de 5000mAH, lo que nos permite tener el teléfono encendido con un uso normal varios días. Además ofrece el procesador es el Snapdragon 632, uno de los más solventes de la gama media. Por otro lado ofrece una cámara trasera 12 megapíxeles y delantera de 8 megapíxeles. El precio también es de sus mejores características, actualmente en Amazon por 189 euros.

Motorola Moto G7 Power | Motorola

Huawei P Smart 2019

Es uno de los móviles más populares de Huawei, y lo es por su atractivo diseño y pantalla de 6,21 pulgadas con notch en forma de agua. Además la resolución es Full HD+. El procesador que ofrece es el Kirin 710 de la gama media china, mientras que no le falta una cámara dual de 13 y 2 megapíxeles, así como una delantera de 16 megapíxeles. Podemos comprarlo en Amazon por 162 euros.