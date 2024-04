El móvil más potente de Redmi desvela sus primeras características

Redmi no quiere ser menos que su prima hermana Xiaomi, y también va a lanzar una versión Ultra de su móvil más avanzado, el Redmi k70. Este nuevo terminal va a ofrecernos sin duda todo lo mejor de lo que es capaz el fabricante chino, aunque lógicamente siempre un pasito por detrás de lo que supone el Xiaomi 14 Ultra en el mercado.

Y conocemos estas primeras características después de comprobar cómo el Redmi Turbo 3, un móvil presuntamente de gama media, cuenta con el procesador más potente del mercado. Ahora uno de los filtradores con mejor reputación de China ha desvelado las que serían las características esenciales de este Redmi K70 Ultra.

¿Será el más potente de Redmi?

Sí, lo ponemos entre interrogaciones, porque conociendo ahora estas características, no lo tenemos tan claro desde luego. Porque ha sido Digital Chat Station quien ha desvelado que este nuevo Redmi K70 Ultra contará con el procesador MediaTek Dimensity 9300, que, si bien es el chip más potente de MediaTek, no lo es tanto como el Snapdragon 8s Gen 3 con el que cuenta el Redmi Turbo 3, por lo que curiosamente a pesar de ser un modelo Ultra, podría no ser el móvil más potente de la marca.

Junto a este procesador tendríamos muchísima memoria, nada menos que 24GB de RAM. Así como 1TB de almacenamiento UFS 4.0, por lo que en este aspecto ofrecería las mejores características posibles en la actualidad. Ha desvelado también que contaría con una batería de 5000mAh, hasta ahí poca novedad, así como una carga rápida de 120W, que permitirá cargar el teléfono al completo en apenas 20 minutos.

Otras filtraciones anteriores han apuntado a que este nuevo tope de gama de Redmi ofrecería una pantalla OLED 8T de última generación, con la tan de moda ahora resolución 1.5K. Eso sí, se trataría de una de las pantallas más luminosas que haya tenido nunca un smartphone, ya que contaría con un brillo de hasta 5.000 nits nada menos. Como era de esperar, contará con Android 14 como sistema operativo bajo la capa HyperOS.

¿Qué más podemos esperar de él?

Ahora bien, no sabemos los detalles del que podría ser el aspecto más definitorio de un móvil Ultra como este. Porque la cámara sin duda podría jugar un papel importante para hacerse merecedor de este apellido Ultra. Su predecesor precisamente no presumía de una gran cámara de fotos, y en esta ocasión podría volver a ocurrir lo mismo. Y es que es evidente que es un terreno vedado, porque la mejor cámara de un móvil de Xiaomi ya sabemos dónde se encuentra, en el Xiaomi 14 Ultra.

Ahora bien, eso no quita que Redmi pueda mejorar los tres sensores del K60 Ultra. Estos eran de 50 megapíxeles, de 8 megapíxeles ultra gran angular y de 2 megapíxeles macro. Nos gustaría desde luego ver el sensor principal más grande, y un ultra gran angular de al menos 13 megapíxeles, así como un teleobjetivo o periscopio, aunque sea de poca resolución. Pero eso ya es mucho hilar, y nos tocará esperar a otra filtración nueva.