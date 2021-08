Motorola trabaja en su propia tableta para competir con Xiaomi, Huawei o Realme

No cabe duda de que el segmento de las tabletas se encuentra en su mejor momento en años. Gracias a la pandemia, que ha disparado la demanda de estos dispositivos, son cada vez más el número de fabricantes que se suman a este mercado, con nuevos modelos o regresando con nuevas gamas. Es el caso de Xiaomi que ha presentado su nueva gama Mi Pad 5, o de Realme, que está a punto de lanzar su primera tableta. Y ahora conocemos que Motorola también se suma a este mercado con una nueva tableta que se ha filtrado en la Play Store, una vía habitual para conocer nuevos dispositivos.

Nueva Moto Tab G20

El dispositivo que se ha dejado ver en la tienda de Google ha aparecido con esta denominación de Moto Tab G20, portando 3GB de memoria RAM y un procesador MediaTek MT8768A. Este sería un Helio P22T de gama media. Según vemos en las características que aparecen en la consola de Google Play, contaría con resolución HD y llegaría con Android 11 como sistema operativo, imaginamos que en una versión muy similar a la de stock, como ocurre con los modelos de sus teléfonos.

Lenovo Tab M8 | Lenovo

En base a estas características se espera que esta tableta sea una versión remarcada de la tableta Lenovo Tab M8. Porque recordemos que Motorola pertenece al gigante chino, lo que tendría bastante sentido. Algo que por otro lado podría anticiparnos que esta tableta no la tendremos en Europa, ya que Lenovo la comercializa aquí bajo su marca. Así que no sería extraño que esta tableta estuviera más bien orientada al mercado indio o chino, países donde Motorola tiene un buen mercado. Pero no hay que descartar nada en el futuro, ya que Motorola es una marca con una muy buena reputación en Europa y España.

Lo que es evidente es que el mercado de las tabletas atraviesa un momento dulce. Antes de la pandemia este mercado estaba prácticamente KO, con modelos de un puñado de fabricantes y que no eran precisamente un gran ejemplo de innovación. Eso ha cambiado completamente, y ahora son muchas más marcas las que están presentes en este mercado, y sobre todo ofreciendo tabletas con excelentes características. Ya que estamos conociendo muchos modelos de gama media, que no solo son baratos, sin que además no tienen nada que envidiar a los móviles de gama media que encontramos en el mercado.

Si tenemos en cuenta las características de la Lenovo Tab M8 podemos esperar de esta tableta una cámara trasera de 5 megapíxeles, y otra delante de 2 megapíxeles. Además hay una batería de 5100mAh. La pantalla tendría un tamaño de 8 pulgadas, contaría con Wifi, Bluetooth 5.0, radio FM o conector USB tipo C. Por tanto Motorola prepara su asalto al mercado de tabletas baratas con un nuevo modelo, que no sería de extrañar que tuviera un precio de alrededor de 100 euros. Una de esas tabletas perfectas para toda la familia, tanto para entretenerse, como trabajar o estudiar. Veremos cuándo y dónde llega finalmente este modelo.