Los mejores smartphones que han salido en 2018

1.- One Plus 6T: por menos de 500 euros, la compañía china One Plus se ha sacado de la manga un terminal que incorpora el sensor de huellas directamente en la pantalla, una muy buena respuesta táctil y batería prolongada.

2.- Google Pixel 3XL: el terminal de Google en este 2018 ha sorprendido a todo el mundo por la increíble calidad fotográfica que tiene y, sobre todo, su opción de hacer fotos nocturnas con una calidad como si fuera de día.

3.- Samsung Galaxy A9: la compañía surcoreana presentó en octubre su apuesta por un terminal que, por primera vez, incluía cuatro lentes fotográficas en la parte trasera, cada una con una función específica.

4.- iPhone XR: a pesar de contar con solo una lente, la calidad del nuevo terminal de Apple para este año es bastante buena y, sobre todo, en lo que se refiere al modo retrato, donde se ve que lo han apostado todo para destacar. Además, está disponible en varios colores, lo que siempre gusta al público.

5.- Huawei Mate 20 Pro: un reconocimiento facial muy rápido y que funciona en prácticamente todas las condicione de luz han hecho de este terminal de Huawei uno de los mejores que se han presentado en el año. Además, cuenta con inteligencia artificial mejorada y tres cámaras en la parte trasera.