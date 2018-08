¿Te quedas sin datos en el móvil muy pronto? Te contamos por qué y cómo puedes solucionarlo

Si se nos acaba la batería no podemos usar el móvil, pero ¿y si de repente tu 'smartphone' tarda en cargar una web, tus redes sociales no se actualizan, y ya no puedes descargar los audios y las fotos de WhatsApp, o no puedes ver las 'instastories' de tu mejor amiga? Seguramente nos haya pasado a todos, y la verdad es un poco desesperante. Muchas personas hoy día dependen de su móvil prácticamente las 24 horas del día, bien sea por su trabajo o porque se ha convertido en una adicción. Sea como sea, ya no podemos vivir sin este aparato.

Generalmente cuando estamos aburridos, sin nada que hacer, por inercia nos ponemos a cotillear las redes sociales. Esto implica que en nuestro 'Smartphone' tengamos descargadas todas estas aplicaciones, algún que otro medio de comunicación para estar al tanto de las noticias, juegos para distraernos, un libro para leer en el metro... Con tantas aplicaciones no sólo llegará un momento en que nos quedemos sin espacio en la memoria del teléfono, también nos quedaremos sin datos, porque las 'apps' continúan ejecutándose mientras no las estas usando.

En muchos casos sigue siendo necesario estar pendiente de cuántos datos estás consumiendo. Pero por suerte, Android permite desde hace tiempo controlar su consumo. Existe una opción que si la activas te avisa sobre el consumo que estás haciendo, de tal manera que a partir de ese momento puedes empezar a "administrar" tus datos. Además puedes configurar que algunas aplicaciones te muestren sólo las notificaciones cuando te conectes a una red Wi-Fi.

En este vídeo te mostramos como puedes restringir el uso de datos a un segundo plano. Pero es importante saber que los iPhones no permiten efectuar esta restricción como hace Android. También debes tener en cuenta que desde el momento en que activas esta opción hasta que la desactivas se detendrá el funcionamiento de algunas aplicaciones y servicios, a menos que te conectes desde una red Wi-Fi.

Otra alternativa muy sencilla es activar el 'Modo Avión'. De esta manera las aplicaciones no gastarán los datos de tu tarifa, pero cuidado porque esta opción también nos impedirá hacer llamadas. De forma que estaremos totalmente fuera de conexión.