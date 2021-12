El Huawei P50 Pocket muestra su sorprendente aspecto real en estas imágenes

Los móviles plegables poco a poco van aumentando su mercado y popularidad, aunque todavía están lejos de ser masivos, principalmente por su elevado precio. Aunque sin duda hay un formato de este tipo de teléfonos que parece ser el llamado a convertirse en el más popular del mercado, o al menos el más accesible. Estamos hablando de los de formato concha, como el Motorola Razr o el Samsung Galaxy z Flip 3. Estos tendrán competencia de Huawei en breve, ya que la marca va a presentar un nuevo modelo de este formato, con un aspecto bastante sorprendente, y que desde luego no dejará indiferente a nadie. Tal y como vemos en las imágenes filtradas ahora.

Así será este sorprendente Huawei P50 Pocket

La firma china ya contaba con el Mate X en el mercado, un plegable al estilo del Samsung Galaxy Z Fold, pero este ahora se verá complementado por el P50 Pocket, que como vemos en las imágenes, promete ser una versión “partida” del tope de gama de la marca asiática. Así, en las imágenes podemos ver que será un teléfono con un aspecto muy similar al del modelo estándar, aunque con un plus de lujo y distinción. Primero por los materiales empleados, que parecen completamente premium, así como por el empleo que hacen del aspecto más distintivo del teléfono, las dos grandes esferas del módulo de cámara.

Porque uno de ellos integra lo que parece una cámara de fotos triple, acompañada de un flash LED, mientras que la otra esfera es una pantalla, previsiblemente AMOLED, que nos muestra información esencial del teléfono cuando este se encuentra plegado. Como la hora, el nivel de baterías, las notificaciones, y todo eso que veríamos en una pantalla Always On de un teléfono tradicional. De alguna manera es un teléfono bastante parecido en proporciones al Flip de Samsung, y no tanto al Razr de Motorola. Pero desde luego el diseño nos parece más atractivo aún que el de los coreanos.

Lo hemos visto también en un color negro, donde podemos ver una disposición diferente de los sensores de la cámara, y donde no hay un flash LED. Además, en esta otra imagen aparece el logotipo de Leica, algo que no extraña, porque hasta donde sabemos, el contrato entre ambas ya ha expirado y la marca no llevará Leica en sus teléfonos. En cualquier caso, es un teléfono que vamos a conocer pronto, ya que se espera que sea presentado la semana que viene, el día 23 de diciembre. Lo hará junto a otros dispositivos de la marca, se esperaba en un principio que conociéramos los Mate 50, pero finalmente no será así.

De momento los nuevos topes de gama de Huawei parece que van a tener que esperar, porque deberían haberse presentado en octubre, pero como en el caso de los P50, parece que tendrán que pasar por varios meses de retraso, quizás medio año. Y es que la marca sigue luchando contra viento y marea para poder lanzar nuevos teléfonos con sus procesadores o su propio software, algo que les ha costado ya salir del Top 5 de principales fabricantes mundiales.