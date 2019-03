HTC One M8 vs Sony Xperia Z2: los guaperas, frente a frente

No hay duda: iPhone 5s y Galaxy S5 son los teléfonos del momento. Tal vez no los mejores, pero sí los líderes de la industria; los Hannibal de este Equipo A. Los músculos de M.A. solo los podrá reproducir Samsung cuando lance su Galaxy Note 4 (por tamaño y rendimiento) y está claro que la demencia de Murdock solo se puede encontrar en Windows Phone (diferente y brillante). Y en ese caso, HTC One M8 y Xperia Z2 son Fénix: tan letales como cualquiera de sus compañeros, pero además con una cara bonita.

Ahora bien, no todos los guaperas son iguales ¿Brad Pitt o Hugh Jackman? ¿Sofía Vergara o Jennifer Lawrence? ¿Robert Pattinson o este ladrillo? ¿El teléfono de Sony o el de HTC? Cada uno tiene sus pros y sus contras, y vamos a verlos.

Lo primero, ya que vamos a tirar por el físico es distinguir entre belleza y atractivo. La primera está bien, llama más la atención; sin embargo, el atractivo perdura. Las modas cambian y las tendencias también, pero parece difícil encontrar un teléfono con un diseño más elegante que el del M8. Fue bonito el primer One, se superó este año y seguirá en el primer puesto de la lista de los más deseados. La pantalla, el espejo del alma, simple y llanamente no tiene rival.

El Z2, por su parte, se enfoca más en la belleza temporal, con materiales y cuerpo muy particulares, pero que probablemente en unos años se vean raros. El cristal, por ejemplo, hace tiempo que fue abandonado hasta por Apple. De todos modos, mucho tendrían que cambiar los cánones de belleza para que deje de protagonizar películas.

El rendimiento podría pegar más como el físico, pero en realidad es el talento. Sí, ambos tienen cuerpos de escándalo, pero lo que da nominaciones a los Óscar es el saber interpretar los papeles. Y vaya par de actorazos. En realidad, hay pocas diferencias en cómo hacen su trabajo, ya que ambos cuentan con el mismo procesador (Snapdragon 801 de cuatro núcleos a 2,3 GHz), aunque Sony pagó un año más en la escuela de interpretación que es la RAM: 3 GB frente a los 2 de su rival.

Los dos son Android, así que los papeles que encontrarán son los mismos, pero cambia el director con la capa de personalización que pone el fabricante. Sony, como el James Cameron de los últimos años, opta por lo que sabe que funciona y no va más allá, mientras que HTC toma el camino de Scorsese y Tarantino y se reinventa, aunque sin perder su esencia. Sense 6.0 mejora bastante lo visto en el anterior HTC One.

Tal vez consciente de sus limitaciones, el Xperia Z2 ha tratado de demostrar que es un actor polifacético. Drama, comedia, acción, golpes, arañazos o agua: puede con todo. El teléfono más todoterreno del momento, como lo fue su predecesor. Si tienes un M8 será mejor que busques un extra (o un seguro) para las escenas peligrosas.

Por último, encontramos la cámara. Aquí HTC hizo una apuesta muy arriesgada que podía haber supuesto un Óscar o un fracaso de taquilla, y la tecnología Ultrapíxel arrasó, pero en los Razzies. Lo peor es que se enfrenta a Sony, el fabricante que más sabe de fotografía. Sus 20,7 megapíxeles y sus múltiples modos de disparo son un taquillazo de los que hacen historia.

La buena noticia es que da igual que ninguno se lleve a casa la estatuilla, porque tarde o temprano lo harán los dos. Y si no lo hacen, no pasa nada: Leonardo DiCaprio es uno de los mejores actores de esta generación, aunque la Academia no lo reconozca.