El económico Samsung Galaxy A26 desvela su diseño

La gama A de Samsung seguirá renovándose con nuevos modelos, una gama donde la relación de precio y prestaciones es una de las mejores dentro de los teléfonos de los coreanos. Ahora estamos conociendo nuevos detalles del que será su siguiente lanzamiento en la parte media de su gama media, nunca mejor dicho. Se trata del Samsung Galaxy A26, que ahora desvela su diseño, y por tanto nos da pistas de lo que esperar de él, y más importante, que es un teléfono que está cada vez más cerca de llegar al mercado. Eso sí, no esperéis muchas sorpresas en el diseño de este nuevo smartphone.

Así será el nuevo gama media de Samsung

Ha sido el medio Android Headlines el que ha desvelado el diseño de este nuevo teléfono, y dentro de que el diseño no cambia de forma espectacular, sí que hay un detalle que lo diferenciará de su predecesor cuando uno esté al lado de otro. Y es la cámara de fotos. Ya que esta deja de contar con el clásico diseño de tres sensores con sus lentes desnudas, sin módulo, para pasar a contar con uno de estos rodeando a esas lentes.

Por tanto, ahora tiene un diseño más clásico, con un módulo de cámara que nos recordaría a los iPhone X, si no fuera por ese tercer sensor. Por lo demás vemos un teléfono con una pantalla de bordes un tanto gruesos, sobre todo en la parte inferior, y donde hay un notch en forma de gota, donde se integra la cámara de fotos frontal. Junto a las imágenes, se han detallado las dimensiones de este teléfono, que serían de 164 x 77,5 x 7,7 mm.

¿Qué más podemos esperar de él?

Pues bien, este teléfono llegaría con una pantalla de 6,64 pulgadas, un tamaño bastante estándar, y en lo que a su rendimiento se refiere, contaría con un procesador Exynos 1280, un chip bastante accesible de Samsung, que vendría acompañado de 6GB de memoria RAM, y que obviamente ofrecerá el rendimiento necesario en un teléfono de esta gama. No hay muchos más detalles, pero es de esperar que los cambios puedan llegar en aspectos como la pantalla o la cámara de fotos.

De hecho, si comparamos con el Galaxy A25, vemos que su pantalla era algo más pequeña, por lo que este aspecto podría ser una de las mejoras. El procesador es el mismo que el de ese modelo, y por tanto podríamos esperar alguna mejora en uno de los tres sensores de su cámara. Apostamos más bien porque su ultra gran angular salte de los 8 a los 13 megapíxeles como principal novedad.

Y de su batería no esperamos mejoras, ya que de por si sus 5000mAh y sus 25W son suficientes, no creemos que veamos una carga de hasta 45W como en la gama alta de Samsung, sería demasiado bueno. Y obviamente, se pueden esperar las mejoras habituales, como un Bluetooth más moderno, quizás 5.4, o un Wifi más potente. Y por supuesto, One UI 7, la que se espera sea capa más revolucionaria de la historia de la marca.