Dos chavales entran en una AppleStore y se ponen a doblar iPhones

La noticia corría como la pólvora hace tan solo unos días: el nuevo iPhone se dobla. Sin embargo, con tanto bulo circulando por internet, hay cosas que la gente no se cree hasta que no lo comprueba por uno mismo. Eso es lo que debieron pensar Kylie y Danny, dos adolescentes que decidieron meter el dedo en la llaga de Apple para comprobar si los rumores eran ciertos.

En un vídeo grabado por los dos jóvenes (en el que además muestran sus caras) se puede ver cómo pidieron en el interior de una Apple Store el iPhone 6 Plus, el modelo protagonista del ya famoso 'bendgate' y que, según el empleado que atiende a estos dos pequeños vándalos, "es irrompible".

Kylie y Danny, incrédulos, causaron en los cuatro minutos que dura el vídeo unos desperfectos por valor de 2.500 dólares teniendo en cuenta los precios estadounidenses de lo nuevo de Apple (cerca de 2.000 euros) al doblar varios iPhone 6 en el interior de la tienda.

"Creo que esto es daño a la propiedad de terceros, pero no me importa, no me importa ser honesto, porque todo es culpa de Apple", se defiende en el vídeo uno de los dos adolescentes. Lo importante (para ellos) es que habían confirmado el rumor: el iPhone 6 Plus se puede doblar con cierta facilidad, e incluso discretamente, en el interior de una Apple Store.