¿Cuándo se actualizará tu Samsung a la última versión de Android?

Lo nuevo en sistemas operativos de Google se llama Android Pie o también conocido como Android 9 o Android P, y, poco a poco, está llegando a los terminales que no han aparecido nuevos en la última mitad de 2018.

Las principales novedades de Android Pie vienen de la mano de mejoras en la navegación entre pantallas dentro de la interfaz del usuario y del uso de la inteligencia artificial en múltiples aspectos del teléfono.

Así, por ejemplo, se incluye la opción de la “batería adaptativa”, que aprende, gracias a la IA, de los usos que los usuarios hacen del teléfono móvil para priorizar qué aplicaciones pueden gastar más batería y cuándo hacerlo respecto a otras.

Otras nuevas características que incluye Android P es un uso más intuitivo de las aplicaciones, de las búsquedas, de nuestras rutinas, así como mejoras en el brillo de la pantalla y unas estadísticas detalladas de cómo, cuándo y dónde utilizamos el teléfono.

Todas estas novedades son las que están llegando, poco a poco, a los terminales de Samsung. La compañía surcoreana ha publicado un listado en donde se detallan las fechas y los modelos en donde estará disponible Android P. Estos son los datos:

Diciembre 2018 – enero 2019

Samsung Galaxy S9 y Samsung Galaxy S9 Plus. En este sentido, Samsung ya ha lanzado la actualización oficial para los últimos terminales presentados por la compañía, así que no deberías esperar hasta enero si no quieres.

Febrero 2019

Samsung Galaxy Note 9

Marzo 2019

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8 Plus

Samsung Galaxy Note 8

Abril 2019

Samsung Galaxy A8 2018

Samsung Galaxy A8 Plus 2018

Samsung Galaxy A7 2018

Samsung Galaxy Tab S4 10.5

Mayo 2019

Samsung Galaxy J4

Samsung Galaxy J4 Plus

Samsung Galaxy J6

Samsung Galaxy J6 Plus

Samsung Galaxy A8 Star

Julio 2019

Samsung Galaxy J7 2017

Agosto 2019

Samsung Galaxy J7 Duo

Septiembre 2019

Samsung Galaxy Xcover 4

Samsung Galaxy J3 2017

Samsung Galaxy Tab S3 9.7

Octubre 2019

Samsung Galaxy Tab A 2017

Samsung Galaxy Tab Active 2

Samsung Galaxy Tab A 10.5