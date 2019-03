¿Cómo programar el envío de mensajes en WhatsApp?

Existe una forma de dejar mensajes programados para que se envíen en el momento que tú desees. En este tutorial en vídeo de TecnoXplora te lo explicamos.

Esta manera de enviar mensajes de forma automática te permitirá seleccionar una o varias personas como destinatarias, así como grupos de WhatsApp. Además, podrás escoger la hora concreta a la que quieres mandar la información e, incluso, cabe la posibilidad de que el mensaje se repita tantas veces como desees. En el vídeo te lo explicamos todo de forma más detallada.

Esta herramienta resulta de gran utilidad, sobre todo si utilizas WhatsApp para el trabajo. Por ejemplo, si eres el jefe y tienes que asignar tareas, podrás dejarlas programadas para que tus empleados las reciban en el momento justo en el que tengan que hacerlas.

¿Le has dejado algo prestado a un amigo y quieres recordarle que te lo devuelva porque sabes que no se va a acordar de llevártelo a la cena que tenéis dentro de un par de días? Con este truco puedes escribir el mensaje y dejarlo programado para que se envíe una hora antes de la quedada. Así no tendrás que estar pendiente de redactarlo en el momento idóneo.

¿Te acuerdas de que quieres decirle algo a tu pareja pero sabes que está ocupada? Lo más probable es que no lo lea o que lo haga sin prestarte mucha atención, y que al final se le termine olvidando contestarte. Con este truco, que te mostramos en el vídeo, podrás programar el mensaje para que se envíe a la hora que sabes que podrá atenderte y así asegurarte una respuesta.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Cómo acelerar la reproducción de audios de Whatsapp para ahorrar tiempo

Trucos para personalizar tu biografía de Instagram

El truco para cargar el móvil que cambiará tu vida