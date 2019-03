Cómo liberar espacio de tu iPhone para que iOS 8 no te deje sin memoria

Todos sabemos lo que ocurre cuando, de pronto, descubrimos una imagen perfecta para ser fotografiada. Desenfundamos nuestro iPhone del bolsillo y sacamos una foto a un bonito atardecer o a las vistas que se contemplan, por ejemplo, desde la cima de una montaña.

Aunque, mejor dicho, intentamos sacar una foto, porque ha ocurrido lo impensable: nos hemos quedado sin memoria.

La mejor forma de evitar una situación como ésta consiste en sacarle el mayor partido a los 16 gigas de nuestro iPhone.

Para ello, lo primero que hay que hacer es comprobar el espacio de memoria que tenemos. Una vez confirmado que andamos escasos, procedemos a borrar todas aquellas imágenes, vídeos y aplicaciones que ya no utilicemos.

Si eso no resulta suficiente, desactiva Photo Stream, la aplicación que sincroniza de forma automática las últimas mil fotos de todos tus dispositivos iOS. Y guarda tus imágenes en la nube a través de Dropbox o Google +.

No dudes en eliminar los juegos a los que ya no estés enganchado o las canciones que ya no escuches. Considera la opción de oír música en streaming y descarga sólo los álbumes que te encanten. Seguro que siguiendo estos pasos, la memoria de tu iPhone te lo agradecerá.