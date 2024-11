Cómo hacer que la batería del móvil dure más tiempo

Cuando llega la noche, ¿eres de esas personas a las que el móvil ya le está avisando de que le queda poca batería? Pues hay una forma de alargar la bateríahasta un 20% más, permitiéndonos disfrutar de nuestro dispositivo más tiempo.

Actualmente es normal utilizar muchas aplicaciones en un solo día, ya sea viendo series desde nuestro dispositivo móvil, jugar a juegos, trabajar, mirar las redes sociales... Y el uso de tantas aplicaciones e internet provocan que la batería disminuya a mayor velocidad.

Móvil sin batería | Pixabay

Para ello podemos realizar una serie de configuraciones para que nos aguante más la batería de nuestro dispositivo, y aunque no son muy importantes, hay que sacrificar algunas cosas.

En primer lugar, trata de disminuir el brillo de la pantalla, y a ser posible utilizar el brillo automático para que se adapte a las circunstancias, y el modo oscuro, ya que estás dos opciones optimizarán el uso de la batería.

Después desactiva todas las conexiones que no estés empleando en ese instante, ya sea el Wifi, Bluetooth, GPS... ya que si no están en uso el teléfono tratará de conectarse a ellas constantemente sin lograrlo y por tanto consumiendo batería en algo que no necesitas.

De la misma manera las notificaciones consumen mucha batería, ya que tener todas activadas va a provocar que el teléfono este constantemente recibiendo información y entregándotela. Configurándolas de manera manual, lograrás activar únicamente aquellas que realmente necesitas, como pueden ser las de aplicaciones de mensajería como WhatsApp o el correo electrónico.

Haciendo estos pasos lograrás prolongar la batería hasta un 20%, pero podrías aumentarlo hasta un 30% si empleas el Modo Ahorro de Batería, donde tras activarlo, el dispositivo reducirá el rendimiento del procesador, las actualizaciones en segundo plano, la actividad de las aplicaciones...