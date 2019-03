Cinco trucos para que la batería de tu iPhone dure todo un día

Lo primero que has de hacer es comprobar el tipo de notificaciones que te llegan. Si proceden de aplicaciones que no utilizas, lo mejor es que las desactives ¿La razón? Desbloquear la pantalla para verlas gasta batería. Para desactivarlas, accede a 'Ajustes', pulsa en 'Notificaciones' y silencia las de aplicaciones que no emplees.

O, ¿por qué no? Directamente, elimínalas. Las 'apps' buscan actualizaciones y detectan la ubicación del usuario y estas tareas agotan la batería del iPhone.

Asegúrate de que tu fondo de pantalla no sea dinámico o 'parallax', aquel que permite movimientos avanzados y efectos tridimensionales. Para desactivar el fondo 'parallax' entra en 'Ajustes', selecciona la opción de 'Ajustes generales', pincha en 'Accesibilidad' y marca la función de 'Reducir movimiento'.

Asimismo, no olvides reducir el brillo de la pantalla, entrando en 'Ajustes' y pinchando en 'Ajustes de pantalla'. Y reduce el tiempo que tarda en bloquearse el terminal. De nuevo, dirígete a 'Ajustes', selecciona 'General', pincha en 'Bloqueo Automático' y minimiza el tiempo de espera.

Por otro lado, evita usar los datos móviles cuando realices descargas desde iTunes y emplea, en su lugar, la red Wifi. Para ello, pulsa en 'Ajustes', accede a la opción 'iTunes y App Store' y desmarca la opción de 'Usar datos móviles'.

Y si te has quedado sin batería y necesitas que se cargue rápidamente, prueba a hacerlo en modo avión. Al desactivar las conexiones inálambricas, como los datos, la Wifi o el GPS, nuestro iPhone tarda menos tiempo en cargarse. Aunque, eso sí, no demasiado: tan sólo cinco minutos.