Así será iOS 11.3, la actualización para que los iPhone registren tus datos médicos

Si tienes un iPhone, prepárate porque vamos a tener una actualización importante dentro de poco. Se trata de iOS 11.3, versión del sistema que traerá novedades como nuevos animoji, avances en el kit de desarrollo de aplicaciones en realidad aumentada o nuevos modos de ver los datos de salud que quedan registrados en el teléfono.

Empecemos por esos animoji: tendremos nuevos emojis animados de dragón, oso, león y de una calavera. Se nota que los animoji han sido una de las atracciones clave del iPhone X, y Apple quiere ampliar el abanico de caracteres animados para aprovechar la tendencia. Los animoji se pueden incluir en las conversaciones de iMessage, que también estrenará funciones para que las empresas puedan hablar directamente con sus clientes a través de la misma aplicación.

iOS 11.3 estrenará la sección de registro de datos médicos, que registrará los resultados de cualquier prueba médica que los hospitales puedan hacer al usuario. Básicamente, imagina que los datos de una analítica rutinaria o de una prueba de alergias puedan recibirse y guardarse directamente en el teléfono en vez de tenerlas en un papel.

Todos esos datos médicos quedarán cifrados mediante un código, dada su naturaleza. De momento, los hospitales tendrán que unirse al programa que tiene Apple para integrar esos datos en su plataforma. Es un primer paso para unificar todos los datos médicos de una persona en un sólo lugar, algo que en situaciones de emergencia puede ahorrarnos un tiempo preciosísimo y que en un futuro puede dar lugar a integraciones mucho mejores. Imagina, por ejemplo, que si tu Apple Watch detecte un ritmo cardiaco anormal, tu cardiólogo pueda ser avisado en tiempo real leyendo todos los datos necesarios.

iOS 11.3 | Apple

Hay que destacar también la nueva sección en la que podremos mirar el estado de salud de la batería del dispositivo. Es el resultado de la polémica que surgió cuando Apple admitió que reducía el rendimiento de los iPhone a medida que la batería se iba degradando, para evitar así fallos más graves del sistema. Nuestra compañera Elena Santos nos explicó hace poco tiempo como podremos utilizar esta sección.

Entre otros detalles menores, iOS 11.3 también incluirá mejoras para los desarrolladores de aplicaciones de realidad aumentada, mejoras de privacidad en HomeKit, nuevas secciones en Apple news o la llegada de los viceoclips musicales a Apple Music.

iOS 12, cambio de prioridades

iOS 11.3 será la última actualización importante del sistema antes de que veamos la llegada de iOS 12, su próxima gran versión. Aún no sabemos cuáles van a ser sus novedades, pero sí que se ha confirmado que Apple ha cambiado su modo de desarrollar en el sistema. A partir de ahora, se primará más la seguridad que la llegada de nuevas características.

Ha sido la desición que ha tomado Apple a nivel interno, tras ver cómo una buena cantidad de agujeros de seguridad y vulnerabilidades les obligaban a tomar medidas urgentes y soportar polémicas por parte de los usuarios. Los comerciales dejarán de tener la última palabra y serán los propios desarrolladores los que decidirán cuando una nueva función puede salir al público.

De este modo, los programadores no se verán presionados para terminar esas nuevas funciones antes de una fecha límite impuesta por las altas esferas de Apple y no se verñan obligados a escatimar medidas de estabilidad y seguridad para lanzarlas. Mejor lanzar una novedad bien terminada que no sacar varias novedades “a medias”: el precio de hacer esto ya lo hemos visto durante las últimas semanas.

Este cambio, por cierto, también se aplicará a macOS en los Mac. Seguiremos viendo novedades, sin ninguna duda, pero puede que durante el año que viene vayamos a ver cómo éstas van a ser más escasas en favor de salvaguardar la estabilidad y el buen rendimiento del software y los servicios de Apple.