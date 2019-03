Así eran los prototipos del primer iPhone

El 9 de enero de 2007 Steve Jobs materializó los rumores que sonaban desde hacía meses acerca de un teléfono móvil de Apple. Se permitió incluso retar a la audiencia de la Macworld Conference & Expo, diciendo que a continuación iba a presentar "an iPod, a phone and an internet communicator".

Here are two iPhone prototypes. We called them Wallabies. I used these devices to make the software keyboard. pic.twitter.com/qbofBL3RUt