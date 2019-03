Android prepara un 'botón del pánico' para salir de apps peligrosas

Lo hacemos porque nos invade el ansia, porque no nos fijamos qué nos descargamos o 'por probar'. El caso es que más de uno ha descargado una aplicación por error y, hasta que no la ha abierto no se ha dado cuenta de que podría contener un regalito en forma de virus.

La mayoría de estos ataques se pueden evitar inspeccionando los permisos al instalar y vigilando las descripciones y los comentarios en la tienda de aplicaciones oficial, que debería ser la única fuente de apps. Pero, como no todo el mundo es tan cuidadoso, Google ha estado haciendo pruebas con una nueva función de seguridad en Android 7.1 Nougat que se asemeja a un botón del pánico, según han averiguado en 'XDA developpers'.

Hasta la fecha los de Mountain View no han anunciado nada de forma oficial, aunque es normal que no le den mucho bombo y platillo a una funcionalidad que persigue 'a los malos'. Pero, por lo que se sabe, básicamente permite a los usuarios salir de una aplicación que se comporta de forma sospechosa, como bloqueando el funcionamiento del terminal o no permitiendo salir de ella.

El recurso está deshabilitado por defecto y no se sabe cuando llegará a los terminales androides con una actualización oficial. Para activar este particular 'trágame, tierra', que no tiene por qué ser utilizado únicamente con apps maliciosas, únicamente hay que pulsar rápidamente el botón de 'Atrás' cuatro veces. Con ello el sistema interpreta que necesitas ayuda y cierra todas las apps abiertas.

Lo cierto es que es una solución poco tecnológica, que deja de la mano la salida al usuario y que responde más a la tensión del momento en el que se tenga que echar mano de ella, pero es lo más cerca que vamos a estar de un botón del pánico en un smartphone.

Después de estos toques consecutivos, el sistema te pide confirmar si quieres cerrar todo, por si se pudiera confundir con pulsaciones habituales del uso (de hecho, el número necesario se puede configurar en los ajustes de seguridad).

Ahora queda saber qué reacción tendría el teléfono si hay una app maliciosa que sigue intentando ejecutarse en segundo plano después de cerrar todas para comprobar la sofisticación de la nueva herramienta. En cualquier caso, es de agradecer que en Google se sigan preocupando por las brechas de seguridad de su sistema operativo.