Microsoft también quiere acabar con los cajeros de supermercados: así quiere hacerlo

C. Otto | @ottoreuss | Madrid | 15/06/2018

Llevamos varios años hablando de la robotización del trabajo y, básicamente, nos estamos echando a temblar: ¿nos quitará el empleo un robot? ¿Cuáles se acabarán quedando? ¿Cuáles no? ¿En qué sectores habrá más posibilidades de sustitución y en cuáles menos? ¿Seremos reubicados de alguna manera para no acabar en el paro?

Parece evidente que los trabajos automáticos han comprado más papeletas que nadie: donde hasta ahora hay seres humanos, es probable que antes o después empecemos a ver máquinas o robots haciendo el mismo desempeño. Y en este contexto, los supermercados parecen firmes candidatos a entrar dentro de la industria robótica.

Microsoft: adiós a los cajeros

Una de las últimas empresas en subirse al carro (mira, nunca mejor dicho) es Microsoft. Casi nadie apostaba por ella en este sentido, pero una exclusiva de Reuters ha sacado a la luz uno de los grandes planes a futuro de la compañía: acabar con los cajeros de los supermercados en favor de la tecnología automatizada.

Según explica Reuters, Microsoft lleva tiempo desarrollando una tecnología de seguimiento que es capaz de analizar, identificar y etiquetar los productos que un cliente va agregando a su carrito de la compra cuando pasea por un supermercado físico, con lo que será capaz de hacer un retrato perfecto de su cesta de la compra en su trayecto.

En conversaciones con Walmart

Una vez terminada la compra, la tarea está clara: al cliente no tendrá que atenderle un cajero humano, sino que bastará con que un escáner identifique su salida del supermercado para cobrarle automáticamente la cesta.

Parece que Microsoft no tiene una prisa excesiva por sacar esta tecnología al mercado, pero está claro que ya está moviendo fichas: por ahora ha empezado a reunirse con minoristas y hasta con la cadena de supermercados Walmart, donde ha enseñado el potencial de esta tecnología a la hora de sustituir a los empleados habituales.

Siguiendo la estela de Amazon

La iniciativa de Microsoft no es, ni mucho menos, nueva. En su momento Amazon ya acaparó las portada de medio mundo merced a Amazon Go, un proyecto muy similar que, campaña de marketing mediante, mostró al mundo cómo el gigante del ecommerce, en plena expansión tras comprar el gigante de los supermercados Whole Foods, pretende prescindir de los trabajadores humanos y sustituirlos por algoritmos que sean capaz de 'leer' la cesta de la compra y cobrarla al instante.

Habrá que ver qué futuro tienen estas tecnologías y cuánto tardan en llegar, pero la conclusión es evidente: si trabajas en un sector que se puede automatizar, tienes (algunos) motivos para empezar a estar mínimamente preocupado.