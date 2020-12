Xiaomi Mi Watch Lite, el nuevo reloj barato de la marca ya es oficial

La firma china ha desvelado en su página oficial el nuevo reloj barato que va a lanzar en occidente. Si hace unas semanas conocíamos el nuevo Redmi Watch, ahora le toca el turno a un reloj que se parece mucho a él externamente y que ofrece unas características de primer nivel, que llegarán a nosotros con un precio muy ajustado. Un reloj que aunque ahora es oficial, no ha desvelado aún detalles como el precio, aunque con el nombre que tiene, se espera que sea bastante ajustado.

Características del Xiaomi Mi Watch Lite

Estamos ante un reloj que tiene un diseño que nos recuerda mucho al Apple, Watch, aunque la preguntar sería, ¿qué smartwatch no lo hace hoy en día? Por lo que no es un aspecto que le de mucha personalidad, pero al menos hace de él un dispositivo con un aspecto muy atractivo gracias a sus buenos acabados. Este reloj estrena una pantalla LCD de 1.4 pulgadas, al estilo de la de los relojes baratos de Amazfit. Esta tiene una resolución de 320x320 píxeles a todo color, como no podía ser de otra manera. Respecto de las funcionalidades, nos ofrece una característica que ha estrenado estos días el Apple Watch Series 6, como es la medición de la saturación de oxígeno en sangre.

Xiaomi Mi Watch Lite | Xiaomi

Cuenta con todos los sensores que podemos esperar de un dispositivo de este tipo, como es el del ritmo cardiaco, acelerómetro, giroscopio, así como las principales funciones que suelen ofrecernos, como la medición del sueño o el control de la respiración. Por otro lado cuenta con conectividad GPS, que le dota de la posibilidad de recopilar los datos de cualquier ruta sin la necesidad de conectarse al teléfono, de manera totalmente independiente. Una funcionalidad que normalmente no encontramos en los relojes baratos, todo lo contrario. Cuenta además con siete modos deportivos, que permiten monitorizar nuestro ejercicio corriendo al aire libre, nadando, entrenando, nadando en una piscina interior, trekking o incluso hacer bici.

Xiaomi Mi Watch Lite | Xiaomi

Respecto de la autonomía, la batería de 230mAh permite contar con hasta nueve días encendido el reloj, así como hasta 10 horas ininterrumpidas de uso del GPS. La conectividad que ofrece es Bluetooth 5.0, el último estándar más estable y que ofrece una intensidad de señal más elevada. Tiene unas dimensiones de 41 x 35 x 10,9 mm y pesa 35 gramos, por lo que es un reloj bastante ligero, en la línea de otros relojes de Amazfit tan populares como el Bit. El reloj cuenta con un botón físico lateral, desde el que podemos acceder a diferentes funciones. Aunque Xiaomi ya muestra abiertamente el reloj en su página oficial, todavía no ha habido una presentación en la que se detalle el precio y la disponibilidad del reloj. Estamos ante un reloj muy parecido al Redmi Watch presentado recientemente. Y teniendo en cuenta que llega con conectividad GPS, lo normal es que en su lanzamiento es que el precio de este nuevo Xiaomi Mi Watch Lite se mueva alrededor de los 49 y 69 euros, similar al del Amazfit Bip.