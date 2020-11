Xiaomi vende todo un timbre inteligente por 25 euros

Los timbres inteligentes se han convertido poco a poco en dispositivos más comunes en nuestros hogares, aunque siguen estando muy lejos de ser algo normal. De hecho muchas personas se quedan contrariadas cuando les responden desde uno de estos timbres, ya que tienen a pensar que la persona está en casa y lo que no quiere es salir. Y nada más lejos de la realidad, porque con uno de estos timbres podrías responder a una llamada desde la otra punta del mundo, de manera muy sencilla, con solo tener una conexión a Internet. Hoy nos hemos fijado en un timbre de Xiaomi que realmente es barato, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que es capaz de ofrecernos.

Características del nuevo timbre inteligente Xiaoai

Este tipo de dispositivos es sin duda una herramienta perfecta para aumentar la seguridad de nuestra casa. Es un dispositivo que funciona mediante conectividad Wifi, y que se puede poner directamente en la puerta del descansillo en casa. Este cuenta con dos módulos, uno de ellos el que cuenta con la cámara y el pulsador del timbre, que se conecta mediante las redes inalámbricas a nuestro router en casa. El otro es el timbre en sí, el que emite el sonido de aviso de que alguien está en la puerta de nuestra casa. Cuenta con una cámara de bastante calidad que es capaz de grabar vídeo a una resolución Full HD, la misma con la que cuentan la mayoría de móviles, incluso muchos de alta gama.

Timbre inteligente | Xiaomi Youpin

Se conecta a las redes Wifi de 2.4GHz, las que normalmente utilizan los dispositivos del Internet de las Cosas. Un dispositivo que al fin y al cabo es un intercomunicador que permite a la persona que llama hablar con quien se encuentra a kilómetros de su casa gracias a la conexión a Internet. Por tanto, si nos llaman a casa, aunque estemos en la oficina o estudiando, será posible ver en la pantalla del móvil quién está delante de la puerta y hablar con él, algo que dependiendo de la calidad de la conexión será más o menos satisfactorio. Este timbre además cuenta con inteligencia artificial, para reconocer la cara de las personas que nos llaman, y así ahorrarnos trabajo diciéndonos quién está delante sin necesidad de mirarlo.

Además, si delante de la puerta no hay luz, algo que puede pasar perfectamente en un descansillo, la visión nocturna del timbre permite obtener nítidas imágenes gracias a la visión infrarroja. Y no solo eso, sino que incorpora un detector de movimiento, de tal manera que si se detecta precisamente que alguien pasa por delante de la cámara, puede grabar fácilmente el evento. Además gracias a la conectividad Wifi puede enviar la imagen de lo que hay delante del timbre a otros dispositivos, no solo al móvil, por ejemplo al televisor. La batería con la que cuenta permite mantener el timbre encendido hasta cuatro meses y medio en el modo estándar. Esta batería en realidad son seis pilas alcalinas AA. Con un uso más intensivo puede reducirse la autonomía a unos dos meses. Se ha puesto a la venta en la tienda Youpin de Xiaomi, por un precio al cambio de 25 euros, realmente ajustado. Habrá que recurrir a la importación para hacerse con él.