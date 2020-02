Lamentablemente han pasado ya varias semanas desde que conocimos los pasos iniciales de la propagación del coronavirus y este sigue contagiando a miles de personas todos los días. Como habréis visto en este tiempo, las mascarillas se han convertido en un bien de primera necesidad en China, donde el pánico a contraer el coronavirus ha desbordado a los fabricantes de mascarillas, que han visto cómo se han agotado rápidamente las existencias, y tienen que ser literalmente racionadas para que accedan a ellas la población de riesgo. En paralelo los gigantes de la tecnología de aquel país están trabajando en mascarillas inteligentes, tal y como hemos conocido gracias a una patente de Xiaomi, que detalla el funcionamiento de una futura mascarilla inteligente.

Podrá leer la calidad del aire en tiempo real

La firma china ha depositado la patente en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. En esta patente se detalla el funcionamiento de una mascarilla inteligente, que no solo se limitaría a proteger al usuario de las partículas malignas que pueda haber en suspensión en el aire, sino que puede monitorizar nuestra actividad a través de la respiración e incluso pulsar el estado de la calidad del aire. Esto será posible gracias a una unidad de procesamiento integrada en la mascarilla, que viene además de varios sensores para poder hacer las mediciones.

Mascarilla Xiaomi F95 | Youpin

Esta máscara contaría con un módulo de almacenamiento, donde guardar la información recopilada, además tendría otro módulo de conexión para poder compartir las lecturas con otros dispositivos. Por supuesto contaría con una batería incorporada capaz de mantener en funcionamiento toda esta electrónica durante varias horas y alimentaría al filtro del aire. De entre los sensores con los que contaría destacarían los acelerómetros y giroscopios. La acción de estos puede determinar si el usuario se está moviendo o se encuentra quieto en una misma posición.

Con estos sensores la mascarilla podrá hacerse una composición de lugar, y registrar el tiempo de uso, cuánta contaminación se ha absorbido, cómo estamos respirando y otros datos relacionados con nuestro aparato respiratorio y la calidad del aire que estamos aspirando. La mascarilla se podrá sincronizar con el teléfono, cuya app instalada podrá informarnos de los niveles de contaminación existentes en nuestra ubicación. Esta mascarilla incluso puede servir para detectar un comportamiento anómalo de nuestra respiración, considerando la posibilidad de recomendarnos alternativas para respirar mejor.

De esta manera Xiaomi estaría buscando la forma de darle una vertiente inteligente a un producto que normalmente no se ha dado a este tipo de funciones. Además es evidente que se trataría de un producto con gran potencial en el mercado, no solo por el coronavirus y su expansión, sino también porque las ciudades están cada vez más contaminadas, y en el medio plazo será cada vez más común ver a personas en estas ciudades con mascarillas, que si además de evitarnos la parte contaminada del aire la monitorizan, mejor que mejor. Todo esto aunque suene muy real es solo una patente, por lo que lo más lógico es que no veamos estas mascarillas en el mercado hasta dentro de varios meses, incluso años.