A la firma china no se le escapa nada, no hay de hecho prácticamente ningún tipo de producto de electrónica de consumo que se le resista. Además tienen tiempo para crear o bucear en nuevos segmentos, con aptitudes para sus productos que normalmente no suelen estar disponibles en las tiendas. Hoy nos hacemos eco de un curioso gadget en forma de espejo para maquillarse, que ofrece una portabilidad total al contar con una batería integrada, que nos permite iluminar el rostro sea cual sea el lugar donde nos encontremos. Vamos a conocer las características de este curioso gadget.

Características del Mijia LED makeup mirror

Este curioso gadget es un espejo para maquillarse, hasta ahí todo normal, porque un espejo de este tipo ni tiene más que contar con una buena peana y sobre todo un buen material para que el espejo muestre todo el detalle de nuestro rostro sin deformaciones y zonas borrosas. Aunque uno de los aspectos clave de estos espejos es la iluminación, por esa razón integran su propio sistema para iluminar el rostro mientras nos maquillamos. Para ello se recurre a una intensa luz LED que rodea el espejo de 6,5 pulgadas, de tal manera que la luz que incide sobre el rostro proviene con la misma intensidad desde todos los extremos del espejo.

Xiaomi Mijia LED makeup mirror | Xiaomi

Esta luz LED según Xiaomi ofrece hasta el 92% de luminosidad que nos podría ofrecer la misma luz solar, por lo que los efectos sobre el rostro son muy naturales. La iluminación LED se puede ajustar en tres intensidades de brillo diferentes, para amoldarse a las diferentes condiciones de luz que nos rodeen en cada momento. Estos tres niveles fijan la iluminación en 300 lux, 500 lux y 900 lux. La forma ovalada del espejo responde a la necesidad de poder iluminar por igual todo el rostro, en lugar de la forma tradicional, que podría iluminar de una manera menos efectiva.

Mijia LED makeup mirror | Xiaomi

El propio espejo está fabricado y acabado con los mejores materiales provenientes de Alemania. Este espejo cuenta con un conector USB tipo C que permite recargar la batería que lleva integrada. Esta batería es de 2000mAh y se carga en aproximadamente 4 horas. Con ella completamente cargada podemos utilizar el espejo al máximo brillo de iluminación durante 30 minutos cada día, por lo que en el resto de intensidades podríamos llegar a utilizarlo incluso durante hora y media, nada mal para ser un dispositivo completamente portátil. El espejo se puede ajustar en inclinación, de entre los 0 a los 45 grados.

Lamentablemente no se ha desvelado el precio de este espejo, pero teniendo en cuenta otros espejos de características similares de Xiaomi, aunque no con este nivel de iluminación, podríamos esperar un dispositivo con un pecio de entre 20 y 30 dólares, unos 25 euros al cambio. Sin duda un espejo muy práctico sobre todo cuando se está lejos de casa y no queremos renunciar a un maquillaje de calidad y con una iluminación a la altura. Llega a la plataforma de Crowdfunding Youpin donde se ha puesto a la venta de momento en China.