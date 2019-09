La firma china no para de sorprendernos con nuevos productos casi todos los días. Muchas veces son productos normales y corrientes, pero otras muchas veces la firma china lanza su particular interpretación tecnológica de objetos que hasta ahora desde luego no contaban con ninguna relación con la tecnología. Y es el caso de esta chaqueta, que cuenta con una característica que solo hubiéramos podido imaginar en su momento con películas como Regreso al Futuro. Hablamos de una chaqueta que cuenta con calefacción integrada, y que nos ofrece una manera muy original de ir abrigados en el frío invierno que se aproxima.

Características de la nueva chaqueta de Xiaomi

Una vez más ha sido mediante su plataforma de Crowdfunding como Xiaomi ha anunciado este interesante producto. La firma china ha lanzado ya a través de esta plataforma más de 400 productos. Se trata de una chaqueta reversible rellena de pluma de ganso de alta calidad, suponiendo nada menos que un 90% de la pluma que rellena a esta chaqueta. Esta se aloja en distintas capas para mantener a raya el calor corporal y que se escape la menor energía y temperatura posible. Lo más curioso es que no se trata solo de una chaqueta con calefacción, ya que esta característica se controla de forma inteligente.

Chaqueta de Xiaomi | Xiaomi

Ahora bien, os preguntaréis de dónde saca la energía esta chaqueta para aportar calor. Pues bien, para ello tendremos que hacernos aparte con una batería externa, que será la que alimente a las diferentes placas para calentarse. Tiene distintos modos para alcanzar la temperatura óptima, de manera automática adaptándose a la temperatura de ambiente, o bien en base a los deseos usuario y los propios ajustes que haga de temperatura. Según Xiaomi, con una batería externa de 10000mAh, que puede costar 15 euros, tendremos hasta 7 horas de calor continuo, lo que nos puede permitir calentarnos durante una jornada entera.

Zonas desde donde emana el calor en la chaqueta | Xiaomi

Esta chaqueta además es impermeable, por lo que podemos utilizarla sin temor aunque llueva. También está certificada para resistir a las salpicaduras con un nivel 3 de certificación. Cuenta con tiras reflectantes en lugares visibles para que precisamente aumente nuestra visibilidad de noche. Como podéis imaginar, en el interior de la chaqueta hay un conector USB para alimentar a las placas y comenzar a dar calor. De momento y como es habitual, esta chaqueta estará disponible solo en el mercado chino.

Una chaqueta que llega a este mercado a un precio de 70 dólares, unos 63 euros al cambio. Si a esto le sumamos una batería externa, no debería superar los 80 euros. Sin duda una excelente elección para poder aguantar el próximo invierno lo más calientes posible, y lo mejor de todo, con un coste de mantenimiento mínimo. Vamos, casi que sale mejor calentarse con una de estas chaquetas, nos costaría mucho menos que mediante gas, ya habrá quien contemple esa solución.