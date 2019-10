Tras el éxito de su serie Mi Band, cuyo último exponente es la Mi Band 4 con pantalla a color, prepara para la semana que viene el lanzamiento del nuevo Xiaomi CC9 Pro que, a tenor de lo visto en la invitación al evento, llegaría acompañado por el Mi Watch, su primer smartwatch.

Si bien es cierto que no es el primer reloj inteligente que "apadrina" la marca china, ahí esta la serie Amazfit, en realidad hasta ahora no había uno que tuviera el sello Xiaomi. Los Amazfit, como muchos otros producto que acaban bajo el paraguas de Xiaomi, en realidad son creados y producidos por terceras marcas que se unen al holding de la china para aprovechar la potencia de su enseña y sus canales de distribución tanto dentro como fuera de China.

Todo parte de la invitación al evento del 5 de noviembre

Es por ello que el Mi Watch, de confirmarse el lanzamiento el próximo 5 de noviembre, sería un auténtico bombazo sobre todo de cara a convertirse en uno de los regalos de Navidad más codiciados por los amantes de la tecnología en general y de la marca en particular. Todos estos rumores, y para muchos ilusiones, parten de la enigmática invitación al evento que se ha publicado hoy en los perfiles oficiales de la marca en Asia. En el, se puede ver claramente un reloj con pantalla cuadrada, corona y botón lateral. Si bien el botón giratorio lateral se desplaza hacia arriba, muchos han visto, de nuevo, la inspiración de Xiaomi en los productos de Apple y, en concreto, en el Apple Watch del que toma la misma pantalla cuadrada de bordes redondeados.

Xiaomi Evento 5 Nov | Xiaomi

¿Cómo podría ser el nuevo smartwatch Xiaomi Mi Watch?

A ciencia cierta, no sabemos nada, pero no son pocas las filtraciones e informaciones que intentan desvelar lo que esconderá o las características de este nuevo producto. Se habla de que contaría con esferas de 38 y 44 mm, pantalla de 1,39 pulgadas y resolución de 454 x 454 píxeles. También se apuesta a que montará un procesador Snapdragon Wear 2500, especialmente diseñado para dispositivos wearables, 512 MB de RAM y hasta 4 GB de almacenamiento - lo que hace suponer que contaría con la capacidad de reproducir música de forma autónoma -. Se espera que tenga una batería de 420 mAh, conectividad NFC, Bluetooth 5.0 y GPS. Pero... si no se sabía nada ¿como se puede ser tan precisos? Pues porque acabamos de enumerar las características del Amazfit Smart Watch 2, el que sería el "gemelo" de este Xiaomi Mi Watch, al menos en su interior ya que en el exterior se diferenciarán completamente - este último tiene una corona circular y no cuadrada -.

Lo bueno es que no queda mucho, apenas una semana para salir de dudas, y saber cuándo llega, qué ofrece y que precio tendrá el Xiaomi Mi Watch.