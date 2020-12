La Xiaomi Mi Band 5 estrena ahora una de sus funciones más esperadas

Es la pulsera de actividad más popular del mercado, y por extensión uno de los wearables imprescindibles para la mayoría de usuarios. Por esa razón es tan importante y tiene tanta trascendencia toda novedad relacionada con esta pulsera. Hoy de hecho nos hacemos eco de su última actualización, porque normalmente no lo hacemos de todas, ya que en este caso se da una novedad importante, y que la mayoría de usuarios echaba de menos desde hace tiempo. Hablamos de la monitorización en tiempo real del sueño, algo presente en un gran número de wearables, pero que hasta ahora no era posible hacer en la pulsera de actividad de Xiaomi.

Monitorización 24 horas del sueño

Se trata de la versión v1.0.2.46 del firmware de la Xiaomi Mi Band 5, la que trae esta importante novedad a la pulsera de actividad. Y además de ofrecer compatibilidad con nuevos idiomas, la realidad es que lo más interesante es de lo que hablamos, la posibilidad de hacer seguimiento del sueño durante todo el día, sin descanso. Esto no es algo baladí, porque de esta manera la Xiaomi Mi Band 5 se convierte en la primera pulsera de su segmento, entre las baratas, que ofrece una monitorización del sueño de 24 horas. Hemos visto este modo nocturno, pero no permanente en ningún caso.

Xiaomi Mi Band 5 | Xiaomi

Por tanto ahora la monitorización del sueño no se limitará a la noche, sino que se prolongará durante todo el día y nos dará información detallada de nuestras diferentes fases del sueño. Así que además del sueño nocturno habitual, también será capaz de detectar esas breves cabezadas, o no, que solemos echar en ciertos momentos del día. Hay que puntualizar que la actualización de momento se ha liberado solo en China, por lo que será necesario esperar un poco más a poder disfrutarla en las pulseras europeas. Como sabéis estas actualizaciones suelen llegar a través de la app Mi Fit de Xiaomi, y lo normal es que lleguen a nuestros continente apenas unas semanas después de la liberación de la versión china. La monitorización del sueño se ha convertido en una de las funcionalidades básicas de cualquier wearable, incluso de los más económicos. Lo que no es habitual es ver un tipo de monitorización de 24 horas, como la que estrena ahora la Mi Band 5, sin duda algo que esperaban los usuarios de la pulsera con muchas ganas desde hace bastante tiempo.

Una Xiaomi Mi Band 5 que lo único que echa en falta ahora es sin duda la conectividad NFC, que de momento no permite hacer compras con la pulsera. Una función que muchos están esperando en próximas versiones de la pulsera, y que se ha convertido en la eterna característica por estrenarse en ella. Veremos si su sexta generación por fin la estrena. De momento tendremos que conformarnos con esta nueva funcionalidad del sueño, que está muy bien, y era de las deseadas. Esperemos que haya que esperar poco cuando se incorpore también a la versión global del firmware.